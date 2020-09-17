В этом году в Латвии будет достигнут антирекорд рождаемости

"Мне трудно представить себе, что должно произойти, чтобы в Латвии не был достигнут абсолютный минимум числа новорожденных за последнее столетие", - отметил он.

Межс высказал резкую критику в адрес правительства Латвии и проводимой им политики в области семьи, указав, что государственная поддержка семьям "абсолютно недостаточна".

По мнению эксперта, правительство о проблемах семей часто вообще забывает, например, Минфин в своих последних предложениях по изменениям налогов в очередной раз забыл смоделировать, как они повлияют на семьи с детьми.

По словам Межса, правительство часто надеется на то, что демографическую ситуацию улучшит развивающаяся экономика, но только экономический рост не стимулирует рождаемость, потому что необходима также целенаправленная семейная политика.

Ссылаясь на прогнозы Eurostat, демограф отметил, что в результате такой политики к 2050 году Латвия потеряет еще полмиллиона человек, тогда как, например, в Эстонии сокращение составит всего несколько процентов, поэтому через несколько поколений Латвия по численности населения станет меньше, чем Эстония.

Как сообщалось, за восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 12 014 новорожденных, что на 3,7% или 462 ребенка меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

В августе зарегистрировано 1543 новорожденных, что на 8% или 135 детей меньше, чем в августе 2019 года.

За восемь месяцев этого года в Латвии умерли 18 474 человека, что на 0,9% или 175 меньше, чем за соответствующий период 2019 года. В августе 2020 года зарегистрировано 2186 смертей, что на 11,6% или 227 больше, что в августе прошлого года.

Таким образом, за восемь месяцев этого года количество умерших на 6460 человек превысило число новорожденных. В августе число умерших превысило число новорожденных на 643 человека.

Согласно предварительным данным, в Латвии на 1 августа 2020 года проживало 1,899 млн жителей.