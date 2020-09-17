Следователи заявили, что Максим Марцинкевич перед смертью признался в убийствах

Экстремист Максим по прозвищу "Тесак" Марцинкевич незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам. Об этом сообщает "Медуза" на ссылкой на интервью "Комсомольской правде" представителя Следственного комитета Светлана Петренко.
"Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания", - заявила она.
По словам Петренко, Следственный комитет уверен, что Марцинкевич покончил с собой.
"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный, - сказала Петренко. - Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало".
Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!