Следователи заявили, что Максим Марцинкевич перед смертью признался в убийствах

"Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания", - заявила она.

По словам Петренко, Следственный комитет уверен, что Марцинкевич покончил с собой.

"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный, - сказала Петренко. - Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало".

Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.