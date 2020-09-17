Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Следователи заявили, что Максим Марцинкевич перед смертью признался в убийствах

ФОТО: TASS/Scanpix

Экстремист Максим по прозвищу "Тесак" Марцинкевич незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам. Об этом сообщает "Медуза" на ссылкой на интервью "Комсомольской правде" представителя Следственного комитета Светлана Петренко.

"Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания", - заявила она.

По словам Петренко,  Следственный комитет уверен, что Марцинкевич покончил с собой.

"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный, - сказала Петренко. - Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало".

Ранее сообщалось, что 16 сентября в СИЗО № 3 в г. Челябинске был найден мертвым националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве.

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