Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

В Курземе обнаружили внушительную табачную фабрику: изъяты 24 тонны табака

ФОТО: Ekrānšāviņš

На этой неделе в Курземе была обнаружена нелегальная табачная фабрика, масштабы которой удивили даже опытных следователей Службы государственных доходов (СГД), сообщает TV3 Ziņas.

Завод находился в Талсинском крае и работал около месяца. На момент проверки СГД там находилось пятеро работников и все они были задержаны. Были изъяты более 24 тонн табачных листьев и готовой продукции.
 

Как отметили в службе, фабрика была оснащена современным оборудованием, кроме того, там было установлено вентиляционное устройство, чтобы люди на территории не могли заподозрить о преступлении.

В настоящее время ведется расследование.

Видео: сюжет TV3 Ziņas на латышском языке

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