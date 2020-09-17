В Курземе обнаружили внушительную табачную фабрику: изъяты 24 тонны табака

Завод находился в Талсинском крае и работал около месяца. На момент проверки СГД там находилось пятеро работников и все они были задержаны. Были изъяты более 24 тонн табачных листьев и готовой продукции.



Как отметили в службе, фабрика была оснащена современным оборудованием, кроме того, там было установлено вентиляционное устройство, чтобы люди на территории не могли заподозрить о преступлении.

В настоящее время ведется расследование.

Видео: сюжет TV3 Ziņas на латышском языке