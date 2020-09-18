Пт, 18.09.2020
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  • Сорванные балконы и поднятая на корнях дерева машина - разрушения, которые нанесла в Латвии буря

Сорванные балконы и поднятая на корнях дерева машина - разрушения, которые нанесла в Латвии буря
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Разрушения в Пурвциемсе

ФОТО: Natalja Koroleva/Facebook

Порывистый ветер продолжит дуть в Латвии и в пятницу, он будет достигать скорости 18 метров в секунду, однако не будет столь сильным как ночью, когда буря достигала 25 м/с, что привело к разрушениям.

В результате бури пострадал балкон второго этажа в Пурвциемсе, на улице Ницгалес. Из-за сильного ветра от балкона осталась только нижняя часть, а обломки валялись во дворе, рассказали свидетели.

Интересные кадры сняли жители Болдераи. Там, в результате падения дерева, на корнях вверх подняло автомобиль.

Кроме того, буря повалила деревья, блокировала дороги и железнодорожные пути. Как сообщило предприятие Pasažieru vilciens, вечером в четверг минимум на час было нарушено движение всех поездов на тукумской линии.

Галерея: Буря на Мангальсале

Пострадали минимум 30 автомобилей

Во время бури в Латвии пострадали минимум 30 автомобилей.

За прошедшие сутки VUGD получила 320 вызовов на разрушения, связанные с ветров. 308 вызовов зарегистрированы в Риге (208) и окрестностях (103). В более чем 30 случаях поваленные деревья убрали с автомобилей, а минимум в 15 случаях - с проводов электролиний.

По оперативной информации предприятия Sadales tikls, в 8:30 было зафиксировано 13 отключений электричества, в том числе семь в Рижском регионе. Без электричества остались немногим более 200 клиентов, больше всего - в Юрмале.

Вызовы из-за ветра в VUGD поступают до сих пор - в настоящее время по крайней мере в 19 местах в Риге спасатели устраняют последствия бури, в основном убирая сломанные деревья.

Видиео: Разрушения на Большом кладбище

Самое большое количество вызовов с 2016 года

За последние сутки Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила наибольшее с 2016 года количество вызовов, связанных с разрушениями, нанесенными бурей, свидетельствует архив агентства LETA.

С утра четверга до утра пятницы VUGD получила более 320 таких вызовов, а 18 июня 2016 года - около 400.

Предыдущие крупнейшее связанное с разрушениями от ветра число вызовов составляло 270 и было зафиксировано 12-13 марта этого года, когда в Лиепае порывы усилились до 34 метров в секунду.

Скорость ветра вчера не достигала бури в соответствии со шкалой Бофорта, но ветер дул долго и тяжелее всего затронул самый густонаселенный регион страны - Ригу и ее окрестности. Кроме того, деревья с листьями во время бури ломаются намного чаще, чем голые деревья в холодное время года.

Голые деревья во время сильного ветра ломаются гораздо реже, чем деревья с листьями, и ветер в Латвии чаще бушует осенью, зимой и ранней весной, когда листьев на деревьях нет.

Кроме того, чаще всего ветер дует с запада или юго-запада, с наибольшей силой проносясь через Курземе.

В последние сутки ветер дул с северо-запада, а 18 июня 2016 года - с юга.

Под влиянием северо-западного ветра в четверг в Риге был зарегистрирован не только самый сильный ветер в стране, но и наибольший подъем уровня воды - вечером уровень воды в морском заливе и в Даугаве поднялся на 115 сантиметров выше среднего показателя.

Напомним, самые сильные порывы ветра были зарегистрированы в четверг в Риге - 23 м/с в центре города, 24 м/с в Даугавгриве и 26 м/с на Кундзиньсале. И в Вентспилсском порту порывы северо-западного ветра усилились до 25 м/с.

В пятницу ветер стихнет.

Согласно шкале Бофорта, буря - это ветер, средняя скорость которого, а не скорость порывов, на суше или в море превышает 20 метров в секунду.

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