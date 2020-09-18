Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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  • Готов ли убить Лукашенко? Главное из интервью создателя оппозиционного рупора Nexta Юрию Дудю
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Готов ли убить Лукашенко? Главное из интервью создателя оппозиционного рупора Nexta Юрию Дудю

ФОТО: Кадр из видео

На канале Юрия Дудя в пятницу, 18 сентября, вышло интервью со Степаном Путило - человеком, создавшим Nexta - главное медиа белорусского протеста. Приводим некоторые моменты из этого интервью.

Контекст:

  • В Беларуси после выборов 9 августа начались массовые протесты, продолжающиеся по сей день. В первые дни, когда в стране отключали интернет, основным источником информации стали Telegram-каналы, в том числе Nexta. За время протестов их аудитория превысила 2 млн, увеличившись в 10 раз.
  • Кто такой Степан Путило в одной картинке

ФОТО: Кадр из видео

  • Почему белорусы вышли на улицы?

Степан Путило рассказал классический анекдот про белорусов: "Садится белорус на стул, а там гвоздь, на что белорус говорит: "А, может, так и нужно?". На вопрос, почему настолько терпеливый народ все же вышел на улицы, Степан ответил:

"Если долго быть недовольными и не выпускать пар, когда-то произойдет взрыв и всплеск. Это произошло. Белорусы терпели 26 лет треша. Настал момент, когда стоило сказать "Нет".

На самом деле, по секрету, люди массово вышли не после выборов, а после избиений.

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После выборов в Минске было 7-10 тысяч, а когда несколько дней людей били, начали массово выходить девушки, образовываться цепи солидарности - это и стало толчком". 

  • Откуда деньги?

На вопрос, кто финансирует Nexta, Путило ответил: "Донаты и реклама". Опубликованный в августе пост с просьбой о помощи собрал более 47 000 долларов, говорит он. По его словам, часть этих денег Nexta отдала на поддержку репрессированных, часть отложила на закупку техники, а часть разделили между собой.

Ранее прозвучало, что рекламный пост в Telegram-канал Nexta стоит 10 000 долларов. Путило такой стоимости не подтверждает, отмечая, что сейчас, за время протестов достигнув 2 000 000 подписчиков, стоимость рекламного поста стоит около 6000 долларов, до такой популярности - стоимость составляла около 1000 долларов. 

На вопрос о зарплатах сотрудникам Telegram-канал NEXTA, главный редактор Роман Протасевич ответил, что они флагманы рынка, и зарплата составляет приблизительно 1500 евро. 

  • О потоке информации и фейках

Telegram-канал Nexta попал под шквал критики за публикацию непроверенного факта о прибытии русского спецназа в Минск, что оказалось фейком. Комментируя этот момент, Путило сказал:

"Мы очень доверяем подписчикам. Мы доверились им. Был дичайший поток. Это простительно, ведь другие 97% сообщений подтвердились". 

По словам Путило, на пике протестов у канала было по 200 сообщений в минуту. При этом над каналом работают четыре человека: сам Путило, главный редактор Роман Протасевич и еще два редактора.

  • О пропаганде

Telegram-канал Nexta также часто обвиняют в радикальности за формулировки, такие как "лукашисты", "каратели", "фашисты". Главный редактор Роман Протасевич на это отвечает, что так было не всегда: "Сначала мы такими не были. Со временем, после тех событий, которые начали происходить, мы стали не просто медиа, но и политикой". 

"Эмоции иногда, бывает, захлестывают. Невозможно писать правоохранители, когда дубинкой бьют девушку.

Это информационная война. Бей врага его же оружием. Мы вынуждены. Это рупор, это информационная атака, информационная пропаганда.

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Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными всеми доступными методами", - добавляет Путило.

  • Оказавшись перед Лукашенко, что ты ему скажешь?

В недавнем интервью на вопрос журналистки "Оказавшись перед Лукашенко, что ты ему скажешь?" Путило ответил: "Ты отсюда уже не выйдешь". На уточняющий вопрос Дудя, что Степан подразумевает под этим, от уточнил:

"Я сделаю все возможное, чтобы удержать Лукашенко в этой комнате и передать его или в руки правосудия или хотя бы нейтрализовать".

Он называет Лукашенко "врагом номер один белорусского народа", но на вопрос Дудя, готов ли Путило убить Лукашенко, задумавшись, он отвечает: "Я не смогу убить человека". 

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  • Об амбициях 

На вопрос, готов ли глава Telegram-канала Nexta идти в политику, он отвечает однозначным отказом.

"Я не хочу идти в политику, хочу оставаться в медиа сфере". В его планах - создать в Беларуси настоящую медиа империю, в которой он хотел бы управлять всем процессом. "В ней были бы и каналы, и YouTube-проекты, и школа блогеров", - рассказывает он. В политику он не хочет идти, потому что "политик - сегодня есть, завтра нет". 

Видео: Nexta – главное медиа белорусского протеста 

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