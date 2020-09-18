Готов ли убить Лукашенко? Главное из интервью создателя оппозиционного рупора Nexta Юрию Дудю

Контекст: В Беларуси после выборов 9 августа начались массовые протесты, продолжающиеся по сей день. В первые дни, когда в стране отключали интернет, основным источником информации стали Telegram-каналы, в том числе Nexta. За время протестов их аудитория превысила 2 млн, увеличившись в 10 раз.

Кто такой Степан Путило в одной картинке

ФОТО: Кадр из видео

Почему белорусы вышли на улицы?

Степан Путило рассказал классический анекдот про белорусов: "Садится белорус на стул, а там гвоздь, на что белорус говорит: "А, может, так и нужно?". На вопрос, почему настолько терпеливый народ все же вышел на улицы, Степан ответил:

"Если долго быть недовольными и не выпускать пар, когда-то произойдет взрыв и всплеск. Это произошло. Белорусы терпели 26 лет треша. Настал момент, когда стоило сказать "Нет".

На самом деле, по секрету, люди массово вышли не после выборов, а после избиений.

После выборов в Минске было 7-10 тысяч, а когда несколько дней людей били, начали массово выходить девушки, образовываться цепи солидарности - это и стало толчком".

Откуда деньги?

На вопрос, кто финансирует Nexta, Путило ответил: "Донаты и реклама". Опубликованный в августе пост с просьбой о помощи собрал более 47 000 долларов, говорит он. По его словам, часть этих денег Nexta отдала на поддержку репрессированных, часть отложила на закупку техники, а часть разделили между собой.

Ранее прозвучало, что рекламный пост в Telegram-канал Nexta стоит 10 000 долларов. Путило такой стоимости не подтверждает, отмечая, что сейчас, за время протестов достигнув 2 000 000 подписчиков, стоимость рекламного поста стоит около 6000 долларов, до такой популярности - стоимость составляла около 1000 долларов.

На вопрос о зарплатах сотрудникам Telegram-канал NEXTA, главный редактор Роман Протасевич ответил, что они флагманы рынка, и зарплата составляет приблизительно 1500 евро.

О потоке информации и фейках

Telegram-канал Nexta попал под шквал критики за публикацию непроверенного факта о прибытии русского спецназа в Минск, что оказалось фейком. Комментируя этот момент, Путило сказал:

"Мы очень доверяем подписчикам. Мы доверились им. Был дичайший поток. Это простительно, ведь другие 97% сообщений подтвердились".

По словам Путило, на пике протестов у канала было по 200 сообщений в минуту. При этом над каналом работают четыре человека: сам Путило, главный редактор Роман Протасевич и еще два редактора.

О пропаганде

Telegram-канал Nexta также часто обвиняют в радикальности за формулировки, такие как "лукашисты", "каратели", "фашисты". Главный редактор Роман Протасевич на это отвечает, что так было не всегда: "Сначала мы такими не были. Со временем, после тех событий, которые начали происходить, мы стали не просто медиа, но и политикой".

"Эмоции иногда, бывает, захлестывают. Невозможно писать правоохранители, когда дубинкой бьют девушку.

Это информационная война. Бей врага его же оружием. Мы вынуждены. Это рупор, это информационная атака, информационная пропаганда.

Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными всеми доступными методами", - добавляет Путило.

Оказавшись перед Лукашенко, что ты ему скажешь?

В недавнем интервью на вопрос журналистки "Оказавшись перед Лукашенко, что ты ему скажешь?" Путило ответил: "Ты отсюда уже не выйдешь". На уточняющий вопрос Дудя, что Степан подразумевает под этим, от уточнил:

"Я сделаю все возможное, чтобы удержать Лукашенко в этой комнате и передать его или в руки правосудия или хотя бы нейтрализовать".

Он называет Лукашенко "врагом номер один белорусского народа", но на вопрос Дудя, готов ли Путило убить Лукашенко, задумавшись, он отвечает: "Я не смогу убить человека".

Об амбициях

На вопрос, готов ли глава Telegram-канала Nexta идти в политику, он отвечает однозначным отказом.

"Я не хочу идти в политику, хочу оставаться в медиа сфере". В его планах - создать в Беларуси настоящую медиа империю, в которой он хотел бы управлять всем процессом. "В ней были бы и каналы, и YouTube-проекты, и школа блогеров", - рассказывает он. В политику он не хочет идти, потому что "политик - сегодня есть, завтра нет".

Видео: Nexta – главное медиа белорусского протеста