Наиболее распространенные ошибки при уходе за волосами и как их избежать

Рекомендации дает консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

Как объясняет консультант по красоте, в ходе ежедневного ухода за волосами мы зачастую совершенно непреднамеренно совершаем ошибки, которые портят наши волосы. Например, очень часто для сушки волос люди не пользуются феном, а сушат их естественным способом, считая, что фен навредит волосам. Такой способ может подойти для коротких и быстро высыхающих волос, а вот более длинные и густые волосы лучше сушить с помощью фена, установив его на средний режим, или режим теплого воздуха (но не горячего), при этом фен не нужно держать слишком близко к волосам.

Если волосы долго держать мокрыми или влажными, они станут более ранимыми и ломкими, так как волосяные волокна набухают и становятся намного более восприимчивыми к воздействию внешних факторов. 2

Чем дольше волосы остаются влажными, тем больше возможностей их повредить. Набухший волос давит на содержащиеся в нем белки, повреждая сетевидные соединения. Поэтому с мокрыми волосами не рекомендуется также ложиться спать - это тоже делает волосы хрупкими и ломкими. Щадящая сушка феном поможет избежать этого негативного воздействия. Особенно эта рекомендация относится к обладательницам прямых волос. Однако сушить волосы естественным способом можно в том случае, когда волосы вьются и вы хотите сохранить естественные локоны. Тогда на чистые волосы необходимо нанести крем для вьющихся волос и дать им высохнуть.

Еще одна очень распространенная ошибка - расчесывание мокрых волос. Если вы расчесываете мокрые волосы, то делайте это очень бережно, начиная от кончиков волос. Также не следует накладывать на волосы маски и кондиционеры на более короткое или более длительное время, чем то, что указано на упаковке. Для достижения наилучшего эффекта всегда следуйте инструкции по применению средства.

Чувствительная кожа головы

Самая большая ошибка при уходе за чувствительной кожей волос - это использование агрессивных скрабов. Придя к парикмахеру, своевременно предупредите его о чувствительной коже головы, чтобы избежать использования слишком агрессивных красок для волос и слишком интенсивных средств, которые могут повредить кожу головы.

Для чувствительной кожи головы необходимо подбирать средства, содержащие успокаивающие вещества или экстракты растений с успокаивающим эффектом. Чувствительная кожа головы реагирует на агрессивные средства зудом, покраснением, тянущим чувством и дискомфортом, поэтому нужно пользоваться шампунем для чувствительной кожи головы. В то же время кондиционер нужно подбирать в соответствии с длиной и состоянием волос, например, для сухих, крашеных или волос другого типа. Дополнительно используйте успокаивающие тоники или сыворотки для кожи головы.

Сухие волосы