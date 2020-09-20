Наиболее распространенные ошибки при уходе за волосами и как их избежать

Не секрет, что неправильный и несоответствующий уход за волосами не обеспечит вам желаемые результаты и красивые волосы. Важно понять, что неправильный уход за волосами может усугубить или даже создать различные проблемы с волосами и кожей головы. Какие ошибки чаще всего допускаются при уходе за волосами и как ухаживать за каждым из типов волос?
Рекомендации дает консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.
Как объясняет консультант по красоте, в ходе ежедневного ухода за волосами мы зачастую совершенно непреднамеренно совершаем ошибки, которые портят наши волосы. Например, очень часто для сушки волос люди не пользуются феном, а сушат их естественным способом, считая, что фен навредит волосам. Такой способ может подойти для коротких и быстро высыхающих волос, а вот более длинные и густые волосы лучше сушить с помощью фена, установив его на средний режим, или режим теплого воздуха (но не горячего), при этом фен не нужно держать слишком близко к волосам.
Если волосы долго держать мокрыми или влажными, они станут более ранимыми и ломкими, так как волосяные волокна набухают и становятся намного более восприимчивыми к воздействию внешних факторов.
Чем дольше волосы остаются влажными, тем больше возможностей их повредить. Набухший волос давит на содержащиеся в нем белки, повреждая сетевидные соединения. Поэтому с мокрыми волосами не рекомендуется также ложиться спать - это тоже делает волосы хрупкими и ломкими. Щадящая сушка феном поможет избежать этого негативного воздействия. Особенно эта рекомендация относится к обладательницам прямых волос. Однако сушить волосы естественным способом можно в том случае, когда волосы вьются и вы хотите сохранить естественные локоны. Тогда на чистые волосы необходимо нанести крем для вьющихся волос и дать им высохнуть.
Еще одна очень распространенная ошибка - расчесывание мокрых волос. Если вы расчесываете мокрые волосы, то делайте это очень бережно, начиная от кончиков волос. Также не следует накладывать на волосы маски и кондиционеры на более короткое или более длительное время, чем то, что указано на упаковке. Для достижения наилучшего эффекта всегда следуйте инструкции по применению средства.
Чувствительная кожа головы
Самая большая ошибка при уходе за чувствительной кожей волос - это использование агрессивных скрабов. Придя к парикмахеру, своевременно предупредите его о чувствительной коже головы, чтобы избежать использования слишком агрессивных красок для волос и слишком интенсивных средств, которые могут повредить кожу головы.
Для чувствительной кожи головы необходимо подбирать средства, содержащие успокаивающие вещества или экстракты растений с успокаивающим эффектом. Чувствительная кожа головы реагирует на агрессивные средства зудом, покраснением, тянущим чувством и дискомфортом, поэтому нужно пользоваться шампунем для чувствительной кожи головы. В то же время кондиционер нужно подбирать в соответствии с длиной и состоянием волос, например, для сухих, крашеных или волос другого типа. Дополнительно используйте успокаивающие тоники или сыворотки для кожи головы.
Сухие волосы
Волосы могут быть сухими изначально (например, у обладательниц курчавых волос) и механически поврежденными (во время выпрямления с помощью выпрямителя для волос, укладки с помощью завивочных щипцов или иного воздействия на структуру волос).
Такие волосы обычно пушатся и топорщатся, не блестят, трудно расчесываются и легко ломаются.
Для ухода за такими волосами рекомендуется после каждого третьего мытья головы накладывать на волосы маски и не забывать также о сыворотках. Они наносятся на чистые волосы, высушенные полотенцем. Сыворотки помогут защитить волосы от потери влаги, неблагоприятного влияния окружающей среды и механического воздействия.
В случае сухих волос не следует применять самодельные маски (например, майонезные, яично-коньячные, медовые и другие, изготовленные в домашних условиях). Не втирайте в волосы оливковое масло! Применяйте специальные средства, которые помогут заполнить поврежденные места. Учтите: если волос очень сухой или поврежден, то его нельзя уложить, и это выглядит неэстетично. Лучше состригите сухие и поврежденные кончики волос и ухаживайте за волосами соответствующим образом, чтобы они отросли здоровыми. Не забывайте всегда пользоваться тремя средствами для ухода за волосами: двумя споласкиваемыми и одним несполаскиваемым. Последнее приладит волосяную кутикулу и поможет сохранить влагу в волосе до следующего мытья.
Крашеные волосы
Наиболее частая ошибка при уходе за крашеными волосами - это нежелание использовать специальные средства для крашеных волос. В результате волосы быстро выцветают. Если вы будете пользоваться только шампунем, волосы также не получат полноценного ухода. Если же не надевать головной убор на пляже и в солнечные летние дни, то волосы станут сухими и быстро утратят цветовые пигменты.
Для ухода за крашеными волосами пользуйтесь шампунями и другими средствами по уходу за волосами, специально предназначенными для крашеных волос.
Главная цель этих средств - сохранить яркость цвета как можно дольше, а также увлажнить волосы.
Жирные волосы
Для ухода за этим типом волос прежде всего необходимо выяснить причины избыточной жирности. Это может быть гормональный дисбаланс или неправильный уход за волосами и кожей головы. Для ухода за жирными волосами рекомендуется пользоваться балансирующими шампунями для регулировки работы сальных желез и ухода за волосами. Помните, что не нужно слишком обезжиривать и сушить кожу головы - это только усугубит проблему. Рекомендуется сбалансировать работу сальных желез, используя соответствующие уравновешивающие средства.
Выпадение волос
В случае усиленного выпадения волос также очень важно выяснить причину, по которой выпадают волосы - это сезонное выпадение волос или что-то другое. Ежедневно у нас выпадает по 100-150 волос.
Если после того, как мы провели по волосам рукой, на ней остается не больше 5 волос, то все нормально. Если же больше - надо обращаться к специалисту.
В этом случаев месте с шампунем от выпадения волос рекомендуется применять также лосьон или ампулы, которые помогут укрепить волосяные фолликулы. Также рекомендуются витамины и минеральные вещества, которые помогут обеспечить все необходимое для здорового роста волос.
Перхоть и шелушение кожи головы
Для различных видов перхоти, а также для специфических проблем, таких, как псориаз и себорейный дерматит (диагноз ставит врач), предназначены специальные шампуни, которые не только уменьшают образование перхоти и чувство дискомфорта, но и борются с причиной проблемы. В случае длительного шелушения кожи головы и образования перхоти нужно обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину проблемы и наиболее подходящее решение.
Рекомендации для всех типов волос
Консультант по красоте рекомендует не экономить на своих волосах. Лучше выбирать более подходящие и качественные средства - в будущем это окупится.
Не забывайте правильно очищать волосы и кожу головы - мойте голову шампунем - два раза и пользуйтесь кондиционером, бальзамом или маской. Никогда не пропускайте третий шаг -
применяйте крем, сыворотку, спрей, термозащитный или другой аналогичный продукт по своему усмотрению.
Включите в рацион ценные жирные кислоты Омега-3, Oмега-6 и Oмега-9. Не забывайте, что безжировая диета делает волосы хрупкими, ломкими и неблестящими, а кожу - сухой и тусклой. Пища должна быть богата аминокислотами. Чтобы был результат, витамины для волос нужно принимать не менее трех месяцев.
Обратите внимание на уровень вашего стресса - это главный враг красоты вашей кожи и волос! Стремитесь обеспечить себе здоровый сон, а в холодную погоду не забывайте надевать шапку!
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