Военнослужащие Балтийского флота помыли обувь в святой воде. На них завели уголовное дело

После того, как двое военнослужащих Балтийского флота вымыли обувь в святой воде, военно-следственный отдел Калининградского гарнизона возбудил уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.
События начались после того, как 13 сентября в социальных сетях распространилось видео, снятое в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. На нем запечатлено, как двое моют ноги в святой воде, комментируя свои действия.
Участники инцидента оказались уроженцами Дагестана, один из них - контрактник, второй - срочник, пишет "Медуза". Оба задержаны. Издание со ссылкой на Генпрокуратуру РФ также добавило, что произошедшее проверяют на предмет экстремизма.
Тем временем в Калининградской епархии произошедшее назвали "неприятной ситуацией" и сообщили, что один из мужчин уже принес публичные извинения.
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