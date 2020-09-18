Пт, 18.09.2020
На самом деле, по секрету, люди массово вышли не после выборов, а после избиений. После выборов в Минске было 7-10 тысяч, а когда несколько дней людей били, начали массово выходить девушки, образовываться цепи солидарности - это и стало толчком. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta
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Военнослужащие Балтийского флота помыли обувь в святой воде. На них завели уголовное дело

ФОТО: Кадр из видео

​После того, как двое военнослужащих Балтийского флота вымыли обувь в святой воде, военно-следственный отдел Калининградского гарнизона возбудил уголовное дело по статье об оскорблении религиозных чувств, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

События начались после того, как 13 сентября в социальных сетях распространилось видео, снятое в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. На нем запечатлено, как двое моют ноги в святой воде, комментируя свои действия.

Участники инцидента оказались уроженцами Дагестана, один из них - контрактник, второй - срочник, пишет "Медуза". Оба задержаны. Издание со ссылкой на Генпрокуратуру РФ также добавило, что произошедшее проверяют на предмет экстремизма. 

Тем временем в Калининградской епархии произошедшее назвали "неприятной ситуацией" и сообщили, что один из мужчин уже принес публичные извинения. 

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