Военнослужащие Балтийского флота помыли обувь в святой воде. На них завели уголовное дело

События начались после того, как 13 сентября в социальных сетях распространилось видео, снятое в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. На нем запечатлено, как двое моют ноги в святой воде, комментируя свои действия.

Участники инцидента оказались уроженцами Дагестана, один из них - контрактник, второй - срочник, пишет "Медуза". Оба задержаны. Издание со ссылкой на Генпрокуратуру РФ также добавило, что произошедшее проверяют на предмет экстремизма.

Тем временем в Калининградской епархии произошедшее назвали "неприятной ситуацией" и сообщили, что один из мужчин уже принес публичные извинения.