В Азии построили самую большую в мире "зеленую крышу"

По словам разработчиков, ферму создали в ответ на быструю урбанизацию города и изменения климата, которые приводят к уменьшению урожайности.

Интересно, что ферма оборудована солнечными панелями, которые производят до 500 тысяч Ватт в час, и системой сбора дождевой воды для орошения почвы.

Сейчас на крыше растет 40 съедобных видов растений, включая рис, местные овощи и травы, а также фруктовые деревья, которые подбирались в соответствии с условиями участка. По данным Landprocess, проект будет производить до 80 000 блюд органической пищи каждый год для университета.

Также на крыше есть зоны для отдыха, где студенты могут пообщаться друг с другом.