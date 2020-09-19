Сб, 19.09.2020
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Степан Путило, создатель Nexta

В Азии построили самую большую в мире "зеленую крышу"

ФОТО: Instagram/landprocess

Университет Таммасат, одно из старейших учебных заведений Таиланда, обзавелся новым предметом гордости: крупнейшей во всей Азии городской фермой, расположенной на крыше кампуса. Общая площадь этой фермы составляет более 2200 квадратных метров.

По словам разработчиков, ферму создали в ответ на быструю урбанизацию города и изменения климата, которые приводят к уменьшению урожайности.

Интересно, что ферма оборудована солнечными панелями, которые производят до 500 тысяч Ватт в час, и системой сбора дождевой воды для орошения почвы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас на крыше растет 40 съедобных видов растений, включая рис, местные овощи и травы, а также фруктовые деревья, которые подбирались в соответствии с условиями участка. По данным Landprocess, проект будет производить до 80 000 блюд органической пищи каждый год для университета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также на крыше есть зоны для отдыха, где студенты могут пообщаться друг с другом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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