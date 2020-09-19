"Я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать": Навальный рассказал о восстановлении после отравления

По словам политика, он еще не может самостоятельно налить себе воды или пользоваться телефоном, но отметил, что еще недавно был не в состоянии разговаривать и никого не узнавал.

Навальный горячо поблагодарил лечащих врачей из берлинской клиники "Шарите", которые, по его словам "превратили его из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".

Напомним, что основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.