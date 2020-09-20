Полиция на данный момент рассматривает два мотива убийства Павла Ребенокса

Одна версия заключается в том, что убийство связано с ограблением, другая - что убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего. Однако полиция не уточняет, о какой именно профессиональной деятельности идет речь - адвокатской, предпринимательской или политической.

Как сообщалось, прошлой ночью Ребенокс был убит у себя дома в Лангстини.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

Коллега Ребенокса, юрист Мартиньш Криекис, который еще в субботу встречался с погибшим, сообщил агентству LETA, что Ребенокc убит. "Могу подтвердить, что это было убийство, что оно произошло сегодня ночью и было совершено с применением физической силы", - заявил Криекис.

Он также считает, что это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Криекис сообщил, что вечером в субботу Ребенокc был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Он заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, убийство было умышленным. В Twitter Криекис объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц.