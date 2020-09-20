Эвакуация пассажиров с севшего на мель парома Viking Amorella завершена

По данным Западно-Финской морской спасательной службы, судно задело днищем морское дно при прохождении на юг от порта Лонгнес. Для стабилизации положения паром Viking Amorella был выведен на мель у острова Ярсё, расположенного в финских водах на восток от Аланда, крупнейшего острова архипелага.

На месте происшествия работали несколько спасательных судов.

В нескольких отсеках парома зафиксирована течь. Обстановка на аварийном судне была спокойной. Люди организованно поднялись на верхнюю палубу. Паники среди них не было. Пассажирам раздали спасательные жилеты. На борту судна находились 200 пассажиров и 80 членов экипажа. Судно следовало по маршруту Турку-Стокгольм.

Погода в районе ЧП была хорошая - солнце, ветер слабый, 6 метров в секунду, море спокойное, волнения практически не было.

По данным береговой охраны, утечки топлива не обнаружено.

Причина аварии пока не известна. Центр изучения несчастных случае (Otkes) приступил к расследованию ЧП.

В предыдущий раз судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов в декабре 2013 года.