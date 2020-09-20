Убийство Ребенока и скандал с автовокзалами. Все, что вы могли пропустить 20 сентября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Воскресенье, 20 сентября.
Убийство Ребенока
- Ночью в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок.
- В деле об убийстве Ребенока есть еще один пострадавший - это его бизнес-партнер Ингус Баландин.
- Полиция на данный момент рассматривает два мотива убийства Павла Ребенока: ограбление и заказное убийство.
- Гиргенс об убийстве Ребенока: это не выглядит заказным убийством.
- Борданс: убийство Ребенока - сигнал для государства о необходимости уделить должное внимание общественной безопасности.
Коронавирус
- За сутки выявлено 10 новых случаев Covid-19, четверо заболевших госпитализированы.
- Covid-19 констатирован у школьного учителя и студента вуза.
- Британцев начнут штрафовать на 10 тысяч фунтов за нарушение самоизоляции.
- В Литве зафиксировано 80 новых случаев коронавируса, в Эстонии - 50.
- Перевощиков: распространение Covid-19 не вышло из-под контроля ни в одной из стран Балтии.
Другие события дня
- На автовокзалах Латвии вскрылись неадекватные расходы: дворники получают несколько тысяч в месяц.
- Разработчик "Новичка" извинился перед Алексеем Навальным.
- Президенту Трампу отправили пакет с ядом. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба.
- К 2030 году Lego заменит пластик в своих конструкторах на перерабатываемые материалы.
- В Таллинне заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро. Это заметили случайно.
- Трагедия в Вилякском крае: в результате ДТП погиб человек.
- Протесты в Беларуси: Тихановская сожалеет, что Путин поддержал Лукашенко.
- Умер бывший депутат Сейма Петерис Табунс.
- Судно Viking Line село на мель возле Аландских островов, идет спасательная операция.
- В Буртниекском крае водитель на BMW насмерть сбил 20 овец.
- Протесты в Беларуси: в воскресенье задержаны более 130 человек.
- На обещанное повышение зарплат медиков снова не хватит денег. Их призывают поделиться с пациентами.
Тем временем в мире звезд
- Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов.
- "Я запугана, я в ужасе, я шокирована": Риту Дакоту не выпускают из Турции.
- Maiņa: каким получилось возвращение латвийского кино после пандемии?
- Самые громкие сплетни недели: Бузова рассталась с Давой, Тарзан с синяком, а Прилучный привез Карпович в новый дом.
Главное из мира спорта
- Нокаут за 17 секунд! Чимаев одержал третью победу подряд.
- Ребека Коха поделилась откровениями о своих отношениях. Она счастлива!
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