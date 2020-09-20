Бузова рассталась с Давой, Тарзан с синяком, а Прилучный привез Карпович в новый дом?

Дава и Ольга Бузова расстались?

Певица не делает фотографий с Давидом Манукяном, а тот лишь делает публикации полные печали. В которых показывает, что находится в подавленном настроении. Фанаты заговорили о том, что пара рассталась.

Сначала Дава опубликовал в Instagram пост, где сообщил о необходимости поддержки подписчиков, поскольку ему плохо. А певица удалила все совместные фото со своего аккаунта. Теперь у нее нет ни слова о Даве.

Часть фолловеров уверены, что затишье связано с тем, что Бузова занята и снимается в проекте "Ледниковый период". Но есть часть поклонников, которые считают, что Ольга специально уходит в работу, чтобы не думать о расставании. Это может быть даже и очередной PR-ход.

Напомним, телеведущая и певица Ольга Бузова и ее возлюбленный, блогер и певец Дава (Давид Манукян) - недавно отпраздновали первую годовщину своих отношений в Сочи. Все говорило о том, что дело близится к свадьбе.

Давид Манукян и Ольга Бузова ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Страсти по Тарзану



Уже больше недели СМИ говорят о скандале вокруг супруга Наташи Королевой. 28-летняя любовница Сергея Глушко (Тарзан) Анна Шульженко не просто начала ходить по телепрограммам и рассказывать про их отношения, но даже предоставлять видео их интимной связи. Появились слухи, что девушка беременна.

Тарзан и Наташа сначала выдерживали молчание, но мужчина сдался и записал видеообращение. Мгновенно о нем заговорили все желтые издания. "Вечерний Ургант" даже выпустил пародию с Дмитрием Хрусталевым. Да, мужчина сознался в измене, но подчеркивал, что это все подстава, а женщины мошенницы. Он указывал, что любит только свою жену, а о произошедшем сожалеет.

Впрочем, после того как Анна в эфире программы "На самом деле" сделала тест на беременность, а он оказался отрицательным, у многих поклонников закралась мысль, что все это большой пиар-ход. Кстати, журналисты выяснили, что девушка начинающая актриса. Она до этого снималась в программах про измены. Вполне вероятно, что и сейчас ей платят за шоу.

Тем временем, Тарзан удалил свое видеообращение и записал новое. Правда, на этот раз с синяком под глазом. В новом видео он еще раз указал на неприкосновенность частной жизни.

"Отношения мужчины и женщины - это их личное, это частная жизнь. Не должна частная информация выходить на всеобщее обозрение, на телеканалы, не должны выкладываться в Интернет чьи-то съемки и псевдо расследования. Ненормально, когда нас обгладывают, как звери", - заявил Глушко.