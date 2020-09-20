Бузова рассталась с Давой, Тарзан с синяком, а Прилучный привез Карпович в новый дом?
Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие сплетни из жизни знаменитостей на этой неделе. Итак, поехали!
Дава и Ольга Бузова расстались?
Певица не делает фотографий с Давидом Манукяном, а тот лишь делает публикации полные печали. В которых показывает, что находится в подавленном настроении. Фанаты заговорили о том, что пара рассталась.
Сначала Дава опубликовал в Instagram пост, где сообщил о необходимости поддержки подписчиков, поскольку ему плохо. А певица удалила все совместные фото со своего аккаунта. Теперь у нее нет ни слова о Даве.
Часть фолловеров уверены, что затишье связано с тем, что Бузова занята и снимается в проекте "Ледниковый период". Но есть часть поклонников, которые считают, что Ольга специально уходит в работу, чтобы не думать о расставании. Это может быть даже и очередной PR-ход.
Напомним, телеведущая и певица Ольга Бузова и ее возлюбленный, блогер и певец Дава (Давид Манукян) - недавно отпраздновали первую годовщину своих отношений в Сочи. Все говорило о том, что дело близится к свадьбе.
Страсти по Тарзану
Уже больше недели СМИ говорят о скандале вокруг супруга Наташи Королевой. 28-летняя любовница Сергея Глушко (Тарзан) Анна Шульженко не просто начала ходить по телепрограммам и рассказывать про их отношения, но даже предоставлять видео их интимной связи. Появились слухи, что девушка беременна.
Тарзан и Наташа сначала выдерживали молчание, но мужчина сдался и записал видеообращение. Мгновенно о нем заговорили все желтые издания. "Вечерний Ургант" даже выпустил пародию с Дмитрием Хрусталевым. Да, мужчина сознался в измене, но подчеркивал, что это все подстава, а женщины мошенницы. Он указывал, что любит только свою жену, а о произошедшем сожалеет.
Впрочем, после того как Анна в эфире программы "На самом деле" сделала тест на беременность, а он оказался отрицательным, у многих поклонников закралась мысль, что все это большой пиар-ход. Кстати, журналисты выяснили, что девушка начинающая актриса. Она до этого снималась в программах про измены. Вполне вероятно, что и сейчас ей платят за шоу.
Тем временем, Тарзан удалил свое видеообращение и записал новое. Правда, на этот раз с синяком под глазом. В новом видео он еще раз указал на неприкосновенность частной жизни.
"Отношения мужчины и женщины - это их личное, это частная жизнь. Не должна частная информация выходить на всеобщее обозрение, на телеканалы, не должны выкладываться в Интернет чьи-то съемки и псевдо расследования. Ненормально, когда нас обгладывают, как звери", - заявил Глушко.
Кстати, напомним, что согласно заявлению пресс-службы Наташи Королевой звездная пара пострадала от предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа, а также распространения в СМИ заведомо ложных сведений. Певица и ее муж уже обратились в полицию, делом занимаются правоохранительные органы.
Кстати, ходят слухи и о разводе Королевой и Глушко, но пока достоверной информации об этом нет.
Прилучный перевез Карпович в новый особняк
Около недели назад в СМИ появились новости, что Павел Прилучный выставил на торги свой особняк. Конечно, актер это может сделать, ведь раздел имущества между ним и Агатой Муцениеце завершен.
После его развода с Агатой Муцениеце, СМИ мгновенно указали на роман с актрисой Мирославой Карпович. Тем более, что были совместные кадры с их отдыха.
У журналистов появилось множество анонимных источников, который стали рассказывать различные факты из жизни звезд. Отдельно внимание было уделено тому, что Мирослава якобы стала хозяйничать в доме Прилучного. СМИ ссылались на соседей, которые все видят и слышат. Совсем не удивительно, что актер решил переехать.
О том, что дом выставлен на торги сообщили инсайдеры. Известно, что сейчас жилплощадь находится в залоге. Источники говорят, что Прилучный уже съехал от туда.
Издание "Комсомольская правда" цитирует анонима, который отмечает, что Павел И Мирослава переехали "в новый четырехэтажный дом с бассейном, но практически без мебели".
Надеемся, что на этот раз у Прилучного соседи будут не такие любопытные. Мы продолжим следить за событиями в жизни звезд и расскажем вам о самых громких слухах через неделю.
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