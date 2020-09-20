На автовокзалах Латвии вскрылись неадекватные расходы: дворники получают несколько тысяч в месяц

Большая часть автовокзалов - частные. У каждого свои наценки на въезд автобуса на территорию. Формула их подсчета всеобщая, поэтому цена может включать в себя несколько позиций, что и происходит.

В ходе начатой Автотранспортной дирекцией оценки оказалось, что в нескольких автовокзалах установлены несоразмерно большие зарплаты работников, расходы на ремонты и так далее. Все это владельцы автовокзалов указывают как свои расходы, подсчитывая плату за въезд, которую собирают с пассажироперевозчиков. Они "раздутые" тарифы вынуждены платить и дальше просят дотацию у государства. В прошлом году перевозчики заплатили автовокзалам только за въезд на территорию 4,5 миллиона (4 564 328 евро), а за первое полугодие этого года - более двух миллионов евро (2 244 492 евро).

Руководитель юридического отдела Автотранспортной дирекции Визма Бахарева рассказала Nekā personīga, что в отдельных автовокзалах дворники получают столько же, сколько юристы. И те, кто меняет списки маршрутов, получают больше президента страны. 17

Резекненский автовокзал. Как говорят перевозчики - один из самых дорогих в странах Балтии. Ситуацию могла бы изменить Резекненская дума, но она этого не делает.

Подсчеты дирекции показывают, что максимальная плата за использование Резекненского автовокзала составляет 12 евро. Так дорого за въезд одного автобуса не надо платить даже ни в одной из трех столиц стран Балтии.

В законе об автоперевозках сказано, что "размещение автовокзала и число устанавливает соответствующее самоуправление". Этим документом, который подписал мэр Резекненской думы Александр Барташевич, единственным автовокзалом города в 2013 году была установлена земля, принадлежащая частной фирме.

Ранее в СМИ мэр пояснил выбор автовокзала, что дума получала письма жителей и просьбы предпринимателей вокзал не переносить. Просьбы были выслушаны. Причин менять место мэр не видит.

В свое время владельцем автовокзала была фирма Rēzeknes autobusu parks, которая занималась в регионе пассажирскими перевозками. 13 лет назад ее выкупили предприниматели из Риги фирма MARNO J. Спустя пару лет она была продана компании M.J. Finance. Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу в Риге на улице Ломоносова, в их правлении и владельцах фигурируют одни и те же люди.

В качестве истинного получателя прибыли фирм указана Елена Сагательян - известная как одна из богатейших женщин Латвии. В собственности фирм - торговые центры, гостиницы и офисные здания в Риге, Елгаве, Екабпилсе, Даугавпилсе, Мадоне и других городах. И более 10 лет и Резекненский автовокзал. Он сдан в аренду другой фирме, единственным владельцем и членом правления которой является Улдис Лайзинс. Он в свое время был в правлении и фирмы, которой земля принадлежит. Ее представители в письменном ответе Nekā Personīga заявили - у них с арендатором никакой связи нет. Лайзанс потребовал прислать вопросы на "официальную" электронную почту, но на письма так и не ответил.

В распоряжении Nekā Personīga есть информация, что, например, плата за аренду помещений, которую как позицию расходов Министерству сообщения указало предприятие Rēzeknes autoosta, составляет 12 евро за квадратный метр. За такую сумму можно снять хорошо оборудованный офис в центре Риги рядом с Верманским парком. 17

Остальные позиции расходов сейчас оценивает Автотранспортная дирекция.

Четыре года назад Совет по конкуренции уже оштрафовал фирму Rēzeknes autoosta на 4026 евро за злоупотребление доминирующим положением. Фирма требовала у перевозчиков чрезмерную плату за въезд на автовокзал. Полтора года назад совет еще раз оштрафовал автовокзал - на 838 евро за непредоставление требуемой информации, чтобы убедиться, что недочеты устранены. Сейчас проходит повторная проверка, ее Совет по конкуренции пока комментировать не готов.

Автотранспортная дирекция считает, что необходимы новые регулировки в законах. В противном случае на траты автовокзалов со стороны никто повлиять не может.