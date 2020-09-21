Убийство Ребенока: похищены драгоценности, преступники избивали адвоката досками

Трое преступников в масках в ночь с субботы на воскресенье, 20 сентября, ворвались в дом адвоката Павла Ребенока, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Ингуса Баландина руками, ногами и найденными там же досками. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия, сообщил начальник управления уголовного розыска Госполиции Арманд Рукс.

По его словам, грабители застали потерпевших врасплох, вломившись в дверь со двора.

Полиция еще выясняет, произошел взлом до прибытия хозяев или после. Полиция прибыла на место происшествия после того, как пострадавший Баландин обратился за помощью к соседям, потому что телефон у него отобрали злоумышленники.

На территории участка не было видеонаблюдения и в доме в тот момент не была включена сигнализация. По словам Баландина, сигнализация в доме включалась редко - только когда хозяева надолго покидали его.

Согласно показаниям, нападавших было трое, они были одеты в черное, с масками на голове.

Грабители избили Ребенока и Баландина руками, ногами и найденными во дворе досками, которые полиция позже обнаружила примерно в 200 метрах от места преступления.

Ребенок от полученных травм скончался.

По словам Рукса, грабители унесли с собой дорогую коллекцию часов и ювелирные изделия, в том числе кольца и запонки.

Приметы преступников:

Из показаний Баландина следует, что нападавшие говорили по-русски, рост двоих составлял около 1,75 м, одного - около 1,85 м.

Нападавшие были худощавыми, хотя телосложение двух преступников свидетельствовало о спортивной подготовке.

Нападение на дом Ребенока в Лангстини произошло в ночь на воскресенье. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако это версия является менее вероятной.

По словам Рукса, на данный момент это преступление не похоже на заказное убийство.

В марте прошлого года Ребенок, еще являясь председателем совета Olainfarm, обратился к занимавшему в то время пост начальника Государственной полиции Инту Кюзису и начальнику Службы государственной безопасности Нормунду Межвиетсу в связи с полученными в свой адрес угрозами.

Сегодня, 21 сентября, начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте сообщил, что Ребенок обращался в полицию в связи с комментарием на одном из интернет-порталов. Полиция отказалась возбуждать дело за отсутствием признаков состава преступления. Полиция нашла автора комментария, который написал его под влиянием эмоций и не собирался переходить к конкретным действиям.

Видео: Пресс-брифинг Госполиции об убийстве Павла Ребенока

Архив текстовой трансляции:

Контекст: В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит присяжный адвокат Павел Ребенок.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

Коллега Ребенока, юрист Мартиньш Криекис, объявил о награде в 20 000 евро за поимку убийц. По его мнению, это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Пострадавшим в деле об убийстве Павла Ребенока также является его бизнес-партнер Ингус Баландин. На момент преступления он был в гостях у Ребенока. Баландину были нанесены тяжелые травмы.