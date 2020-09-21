Как заготовить грибы на зиму

Грибной сезон в Латвии - это, кажется, непрерывный процесс - "охота" за лисичками летом плавно переходит в марафон боровиков и белых грибов ранней осенью. Правильно заготовляя грибы, мы сможем побаловать свои вкусовые рецепторы в течение всей зимы.
В течение многих веков люди нашли множество способов, как приготовить грибы и сохранить их на зиму. Наиболее популярные кухонные хитрости современной хозяйки собрала заведующая категорией товаров для домашнего хозяйства Kesko Senukai Latvia Лива Бриеде.
Заготовку грибов нельзя откладывать на следующий день
Как бы ни было соблазнительно улечься и отдохнуть после долгой прогулки по лесу, нужно запомнить важное условие: грибы нужно очистить и обработать в тот же самый день, когда они собраны. Эту работу нельзя откладывать на следующий день, поскольку грибы быстро портятся, теряют пищевую ценность и выделяют вредные для здоровья вещества.
"Придя домой из леса, не начинайте другую работу. Наиболее быстрый и легкий способ очистить грибы - это погрузить их в воду, однако таким образом грибы теряют аромат и отличные вкусовые качества. Поэтому лучший результат вы получите, выбрав более трудоемкий вид обработки, требующий большего времени – очистку с помощью ножа. Боровики, подосиновики, лисички и маслята можно сразу класть на сковороду и обжаривать, а все остальные грибы нужно варить в течение как минимум 10 минут. Когда грибы опускаются на дно котелка и перестает образовываться пена, грибы готовы для дальнейшей обработки", - напоминает Лива Бриеде.
Специалист советует уже заранее удостовериться в том, что в кухне имеется всё необходимое для заготовки грибов - вместительный котел и удобная сковорода, подходящий ножик для очистки и, конечно, банки, в которых хранить приготовленные грибы. Нельзя забывать о правильной подготовке банок, их нужно тщательно вымыть и разогреть, чтобы дары леса не оказались в соприкосновении с бактериями.
Мороженые грибы - как из леса
Один из самых удобных способов сохранения грибов на зиму - заморозить их. Мороженые грибы сохраняют находящиеся в них пищевые вещества и после размораживания не теряют своих вкусовых качеств, поэтому у них всегда будет вкус как у свежих грибов, только что принесенных из леса. Их также легко приготовить, для них нужно только найти место в морозильнике и запомнить несколько важных вещей. Во-первых, не рекомендуется замораживать водянистые, сочные грибы, например, подосиновики. Во-вторых, только боровики, лисички и маслята можно замораживать без предварительного отваривания. Лисички перед замораживанием можно обжарить на сковороде.
"Если уродилось много грибов, но нет подходящего погреба, где всё это сохранить, хорошим решением будет покупка отдельного морозильника. В наши дни во многих кухнях рядом с ежедневно используемым холодильником можно найти и дополнительный морозильник, который многие хозяйки используют именно для хранения запасов на зиму. В ассортименте производителей доступны морозильники с широкой амплитудой вместимости, которые можно приспособить и для маленькой кладовой, и для широкой кухни, - от компактных морозильников емкостью 72 или 85 литров до хранилищ размером с порядочный холодильник емкостью 200 и даже 248 литров", - рассказывает Лива Бриеде.
Эссенция аромата - сушеные грибы
Сушка грибов - это отличный способ сохранения даров леса на зиму. Сушеные грибы можно легко узнать по их отличному аромату и выраженному вкусу. Для сушки хорошо подходят боровики, подосиновики, маслята и другие грибы, не являющиеся червивыми или поврежденными.
"Специальные сушилки для грибов - это отличное решение для занятых людей: в эти устройства грибы нужно только положить, автомат сделает всё остальное вместо вас, но нужно учитывать, что грибы, высушенные таким образом, обычно теряют часть аромата. В электрическом дегидраторе можно приготовить различные лакомства как из овощей и фруктов, так и из грибов. Принцип работы дегидратора – выпаривание лишней жидкости при низкой температуре примерно в течение 12 – 48 часов в зависимости от вида продукта", - рассказывает специалист.
Если погода хорошая, грибы можно нанизать на бечевку и сушить на солнце, но это довольно долгий процесс. Еще одна альтернатива – сушка грибов в духовке при очень низкой температуре. Когда грибы уже потеряли часть влаги, температуру нужно повысить до 60 градусов. Этот процесс продолжается несколько дней, однако нужно учитывать, что во время сушки грибы выделяют довольно сильный аромат, поэтому следовало бы закрыть двери жилых помещений и позаботиться о проветривании.
"Сушеные грибы можно хранить в банках или в мешочках из натуральной ткани, тогда они не потеряют своего отличного аромата. Чтобы их приготовить, остается только положить сушеные грибы в теплую воду или в молоко и оставить на несколько часов, а дальнейшее приготовление зависит от вашей фантазии: грибы можно измельчить и обжарить с луком, полученную массу использовать для начинок, добавлять в супы и тушеные блюда", - рекомендует Лива Бриеде.
Когда в морозильнике нет места - нужно солить и мариновать
Если у вас не хватает терпения для сушки грибов или если морозильник уже заполнен, нужно приниматься за соление или маринование грибов. Грибы можно солить различными способами: с помощью теплой или холодной обработки. При холодной обработке грибы нужно положить в эмалированную посуду, пересыпать грубой солью, накрыть посуду марлей, положить под спуд и оставить в прохладном месте на три дня, после этого заменить марлю. В течение двух недель на каждый третий день марлю следует заменять, после этого грибы можно класть в банки и хранить в прохладном месте.
Горячий метод соления практически не отличается от холодного, единственное различие в том, что соленые грибы сначала отвариваются и к ним можно добавить дополнительные приправы. Соленые грибы желательно израсходовать в течение полугода и перед приготовлением их нужно тщательно вымыть.
Если грибы маринуются, рекомендуется выбирать молодые, твердые шляпки грибов одной породы. Очищенные шляпки грибов нужно залить горячим маринадом с 3-4% уксусом, крышки банок нужно хорошо закрутить и оставить банки остыть.
"У каждой хозяйки есть свой идеальный рецепт грибов на зиму, который совершенствуется и с любовью готовится каждый год. Бывает, что меньший урожай съедается сразу после сбора - в виде вкусного соуса или супа. Поэтому главное - чтобы удался хороший грибной год, и чтобы ароматные дары леса можно было нести домой большими корзинами", - рассказывает о мечтах каждого настоящего грибника Лива Бриеде.
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