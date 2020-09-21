Как заготовить грибы на зиму

Свежезамороженные грибы можно хранить в морозильнике до года, а грибы, отваренные перед замораживанием – только четыре месяца.

Эссенция аромата - сушеные грибы

Сушка грибов - это отличный способ сохранения даров леса на зиму. Сушеные грибы можно легко узнать по их отличному аромату и выраженному вкусу. Для сушки хорошо подходят боровики, подосиновики, маслята и другие грибы, не являющиеся червивыми или поврежденными.

"Специальные сушилки для грибов - это отличное решение для занятых людей: в эти устройства грибы нужно только положить, автомат сделает всё остальное вместо вас, но нужно учитывать, что грибы, высушенные таким образом, обычно теряют часть аромата. В электрическом дегидраторе можно приготовить различные лакомства как из овощей и фруктов, так и из грибов. Принцип работы дегидратора – выпаривание лишней жидкости при низкой температуре примерно в течение 12 – 48 часов в зависимости от вида продукта", - рассказывает специалист.

Главное - не пересушить грибы, чтобы они не утратили аромат и пищевые вещества.

Если погода хорошая, грибы можно нанизать на бечевку и сушить на солнце, но это довольно долгий процесс. Еще одна альтернатива – сушка грибов в духовке при очень низкой температуре. Когда грибы уже потеряли часть влаги, температуру нужно повысить до 60 градусов. Этот процесс продолжается несколько дней, однако нужно учитывать, что во время сушки грибы выделяют довольно сильный аромат, поэтому следовало бы закрыть двери жилых помещений и позаботиться о проветривании.

"Сушеные грибы можно хранить в банках или в мешочках из натуральной ткани, тогда они не потеряют своего отличного аромата. Чтобы их приготовить, остается только положить сушеные грибы в теплую воду или в молоко и оставить на несколько часов, а дальнейшее приготовление зависит от вашей фантазии: грибы можно измельчить и обжарить с луком, полученную массу использовать для начинок, добавлять в супы и тушеные блюда", - рекомендует Лива Бриеде.

Когда в морозильнике нет места - нужно солить и мариновать

Если у вас не хватает терпения для сушки грибов или если морозильник уже заполнен, нужно приниматься за соление или маринование грибов. Грибы можно солить различными способами: с помощью теплой или холодной обработки. При холодной обработке грибы нужно положить в эмалированную посуду, пересыпать грубой солью, накрыть посуду марлей, положить под спуд и оставить в прохладном месте на три дня, после этого заменить марлю. В течение двух недель на каждый третий день марлю следует заменять, после этого грибы можно класть в банки и хранить в прохладном месте.

Горячий метод соления практически не отличается от холодного, единственное различие в том, что соленые грибы сначала отвариваются и к ним можно добавить дополнительные приправы. Соленые грибы желательно израсходовать в течение полугода и перед приготовлением их нужно тщательно вымыть.

Если грибы маринуются, рекомендуется выбирать молодые, твердые шляпки грибов одной породы. Очищенные шляпки грибов нужно залить горячим маринадом с 3-4% уксусом, крышки банок нужно хорошо закрутить и оставить банки остыть.

"У каждой хозяйки есть свой идеальный рецепт грибов на зиму, который совершенствуется и с любовью готовится каждый год. Бывает, что меньший урожай съедается сразу после сбора - в виде вкусного соуса или супа. Поэтому главное - чтобы удался хороший грибной год, и чтобы ароматные дары леса можно было нести домой большими корзинами", - рассказывает о мечтах каждого настоящего грибника Лива Бриеде.