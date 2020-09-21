Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
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  • Брак с продюсером, работа с Фадеевым и необычные имена детей: судьбы актрис сериала "Ранетки"

Брак с продюсером, работа с Фадеевым и необычные имена детей: судьбы актрис сериала "Ранетки"

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Валерия Козлова

"Ранетки"

ФОТО: https://www.instagram.com/fan_ranetki_1/?hl=ru

В марте 2008 года состоялась премьера сериала телеканала СТС "Ранетки". Ее главные героини - участницы музыкальной группы "Ранетки". 

Всего вышло 6 сезонов (340 серий). 

Мало кто знает, но сюжет сериала отчасти автобиографичен и знакомит зрителей с творчеством группы. 

RUS TVNET предлагает узнать, как девушки живут сейчас. 

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Валерия Козлова

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