Брак с продюсером, работа с Фадеевым и необычные имена детей: судьбы актрис сериала "Ранетки"
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В марте 2008 года состоялась премьера сериала телеканала СТС "Ранетки". Ее главные героини - участницы музыкальной группы "Ранетки".
Всего вышло 6 сезонов (340 серий).
Мало кто знает, но сюжет сериала отчасти автобиографичен и знакомит зрителей с творчеством группы.
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