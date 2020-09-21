Старейшая жительница Земли побила новый рекорд

В марте прошлого года Танака была включена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек в мире из ныне живущих. Однако в субботу она побила еще один рекорд, став старейшим человеком в истории Японии.

Танаке 117 лет и 261 день!

Прошлый рекорд принадлежал Наби Таджиме, которая умерла в апреле 2018 года. Ей было 117 лет и 260 дней.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Танака отметила достижение с бутылочкой любимого напитка - Coca-Cola. Сейчас она находится в пансионате и из-за пандемии не смогла провести этот день со своей семьей.

Старший внук Танаки Эйджи Танака сказал, что старушка хорошо себя чувствует и "наслаждается жизнью каждый день. Семья радуется и гордится новым рекордом", - отметил мужчина.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она в семье была седьмым ребенком из девяти. За свою жизнь Танака наблюдала за правлением и сменой пяти императоров.

Хотя Танака и признана старейшей японкой, она не старейший человек, что когда-либо жил. Дольше всего прожила француженка Жанна Калмен, которой было 122 года. Она скончалась в 1997 году. В свою очередь, американка Сара Кнаус прожила 119 лет и умерла в 1999 году, согласно данным американской организации Gerontology Research Group.