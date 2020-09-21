"Я за законный порядок смены власти": Наталья Поклонская высказалась о ситуации в Беларуси

Наталья Поклонская согласилась на интервью с Ксенией Собчак только с одним условием:оно должно было состояться в Крыму. Ксении пришлось согласиться на эти условия, несмотря на свою политическую позицию (Ксения Собчак признает украинскую принадлежность Крыма). В начале интервью, она заявила, что прилетела в Крым на один день исключительно по работе.

Поклонская заявила, что ей важно, чтобы интервью прошло в домашней обстановке, где она чувствует себя хозяйкой.

"Для меня очень важно находиться в той атмосфере,в той обстановке, где у себя дома. Я тут хозяйка", - подчеркнула политик. 3

О поддержке Лукашенко

В интервью Наталья Поклонская отметила, что поддерживает Александра Лукашенко и это связано с тем, что она пережила в Украине.

"Я поддержала Лукашенко. Это, наверное, горький опыт, полученный на Украине. Когда люди хотели перемен, некоторые действительно по душевному порыву вышли на Майдан, хотели страну без коррупции, евроинтеграцию. А получили гражданскую войну, развал страны и нахождение над пропастью. Я за законный порядок смены власти", - отметила экс-прокурор Крыма.

Об отравлении Алексея Навального

Поклонская также высказалась о ситуации с отравлением политика Алексея Навального и пожелала ему скорейшего выздоровления.

"Отравление - это распространенная практика, у нас к Крыму в 90-е так бандиты друг друга устраняли. Я и сама столкнулась с этим в Одессе, когда выпила воды. Мне эксперт тогда подробно объяснил, что мы можем бесконечно брать твои анализы, исследовать кровь, но мы все равно ничего не найдем, так как у нас нет современной лаборатории с индикаторами ядов. Поэтому доказать ничего невозможно", - сказала Поклонская.

Она также отметила, что не может судить был ли Навальный отравлен пока не проведено расследование.

"Я не знаю, что произошло с Навальным. Но так шутить, что он что-то не выпил или не съел, я бы не стала. Отравление это или нет, судить не берусь, нужно проводить расследование. Но практика показывает, что крайне редко можно доказать отравление", - отметила политик.

Видео: Выпуск программы "Осторожно, Собчак"