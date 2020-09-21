Юрист об убийстве Ребенока: Это не разбойное нападение. Грабителям нет смысла убивать своих жертв

В ходе беседы Криекис пересказал информацию, которую он узнал от Баландина, при этом отметив, что сам Баландин не хотел связываться со СМИ и давать интервью. "Он не хочет никому ничего рассказывать, чтобы ему не пришлось снова через это проходить", - сказал юрист.

Он сообщил, что, по словам Баландина, двери в доме Ребенока уже были выбиты, и нападавшие, вероятно, уже находились внутри дома. 1

"Требуется время, чтобы взломать дверь, и это создает шум. Ничего подобного не было, потому что Ребенок пил чай, и в этот момент очень быстро появились трое нападавших, двое из которых сразу бросились его бить, а третий - Баландина", - сказал Мартиньш Криекис.

Адвокат подчеркнул, что при избиении Ребенока его не спросили о том, где драгоценности, где часы, где находится сейф, или ключи от машины, а просто происходило жестокое избиение Ребенока. Ему сломали челюсть и череп. Только после того, как Павел Ребенок перестал двигаться, нападавшие стали спрашивать Баландина по-русски: "Где часы?".

"Само по себе это не имеет смысла, потому что арендодателем был Ребенок, и вопросы о местонахождении имущества следует задавать арендодателю.

После того, как Ребенок снова пошевелился, нападавшие разбили ему голову и продолжили пытать Баландина, избивая его и поливая сверху кипятком", - рассказал юрист. 1

По его словам, все это не свидетельствует о нормальном разбойном нападении, потому что грабителям нет смысла убивать жертв нападения, заработав тем самым "более тяжелую" статью. Криекис подчеркнул, что обычным грабителям необходимо как можно скорее получить деньги и другие ценности.

"Кроме того, Баландин сразу сказал нападавшим, что все им отдаст, но они продолжили избивать.

Это избиение не было защитной реакцией нападавших на сопротивление обитателей дома, потому что они не оказали сопротивления. Это были конкретные, умышленные действия", - сказал он. 1

Он добавил, что Ребенок был его лучшим другом, а Криекис был хорошо знаком с делами Ребенока. "У него не было никаких уголовных или гражданских дел, в которых другая сторона была бы готова пойти на такие меры. В делах Olainfarm другая сторона не пошла бы на такие меры. Поэтому я считаю, что нападение связано с версией компетенции об обязательных закупках", - сказал представитель Баландина.

Криекис также отметил, что ему не нравятся заявления министра внутренних дел Сандиса Гиркенса (KPV LV) о разбойном нападении, так как после этого полиция выдвинула эту версию как основную.

Как уже сообщалось, нападение на дом Ребенока в Лангстини произошло в ночь на воскресенье. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако это версия является менее вероятной.

Видео: Пресс-брифинг Госполиции об убийстве Павла Ребенока