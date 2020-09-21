Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

Дональд Трамп ввел санкции за поставку оружия Ирану

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам оружия в Иран или из него, сообщает "Медуза".

По словам американского президента, этот указ восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана и вводит новые санкции и экспортный контроль в отношении более 20 организаций и лиц, поддерживающих ядерное, ракетное и обычное вооружения Ирана.

18 октября ООН, как ожидается, снимет эмбарго на продажу обычных вооружений Ирану.

В США считают, что отказ ООН продлить оружейное эмбарго угрожает всему Ближнему Востоку.

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