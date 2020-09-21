Дональд Трамп ввел санкции за поставку оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против стран, компаний и частных лиц, которые будут причастны к поставкам оружия в Иран или из него, сообщает "Медуза".
По словам американского президента, этот указ восстанавливает санкции ООН в отношении Ирана и вводит новые санкции и экспортный контроль в отношении более 20 организаций и лиц, поддерживающих ядерное, ракетное и обычное вооружения Ирана.
18 октября ООН, как ожидается, снимет эмбарго на продажу обычных вооружений Ирану.
В США считают, что отказ ООН продлить оружейное эмбарго угрожает всему Ближнему Востоку.
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