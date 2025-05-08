Оппозиция винит коалицию в упущенных возможностях для экономики

В четверг на внеочередном заседании Сейма, посвященном обсуждению отчета о ходе реализации Латвийского фискально-структурного плана на 2025-2028 годы, депутаты оппозиции обвинили коалицию в том, что она упускает возможности для экономического развития страны.
Выступая с речью, депутат Эдгар Таварс ("Объединенный список") подверг критике нынешнюю экономическую ситуацию, заявив, что в данный момент Латвия проигрывает соседним государствам. По мнению Таварса, страна значительно отстает от соседей как в области обороны, так и в образовании.
Как он указал, представители правящей коалиции много говорят, но при этом не предпринимают реальных действий для поддержки экономики страны.
"Вместо студентов мы выпускаем курьеров "Wolt" и "Bolt", - заявил Таварс. - Средства, выделяемые на образование, расходуются неверно. Нужно создавать условия, чтобы здесь учились те, кто действительно способен внести свой вклад в развитие латвийской экономики".
Кроме того, Таварс подчеркнул, что остается неиспользованным потенциал сельского хозяйства, в частности, возможности увеличения экспорта продуктов питания.
Депутат Артурс Бутанс ("Национальное объединение") в ходе дебатов также высказал мнение, что риторика коалиции расходится с реальным положением дел. По его словам, правящая коалиция любит подчеркивать свои успехи, однако ситуация говорит об обратном: наблюдается стагнация.
Он подчеркнул, что расходы государства продолжают расти, а разговоры о необходимости сокращения трат так и остаются разговорами.
И Бутанс, и Таварс также подвергли критике то, что до сих пор не решен вопрос о продаже российских товаров на территории Латвии.
Кроме того, в ходе дебатов Бутанс обвинил коалицию в "потоке мигрантов из третьих стран", выразив уверенность, что значительная их часть не принесет пользы экономике государства.
Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Сейм рассматривает отчет о прогрессе Латвийского фискально-структурного плана на 2025–2028 годы, подготовленного в рамках нового регулирования Евросоюза в сфере экономического управления. Этот документ заменяет ранее ежегодно составлявшиеся Программу стабильности и Национальную программу реформ.
Отчет был предварительно утвержден Кабинетом министров и представлен депутатам на заседании Комиссии Сейма по европейским делам. По решению Кабинета министров к документу дополнительно приложена обновленная информация о фискальных показателях в соответствии с публикацией Eurostat об уровне дефицита и задолженности бюджета сектора государственного управления.
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