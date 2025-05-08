Оппозиция винит коалицию в упущенных возможностях для экономики

Выступая с речью, депутат Эдгар Таварс ("Объединенный список") подверг критике нынешнюю экономическую ситуацию, заявив, что в данный момент Латвия проигрывает соседним государствам. По мнению Таварса, страна значительно отстает от соседей как в области обороны, так и в образовании.

Как он указал, представители правящей коалиции много говорят, но при этом не предпринимают реальных действий для поддержки экономики страны.

"Вместо студентов мы выпускаем курьеров "Wolt" и "Bolt", - заявил Таварс. - Средства, выделяемые на образование, расходуются неверно. Нужно создавать условия, чтобы здесь учились те, кто действительно способен внести свой вклад в развитие латвийской экономики".

Кроме того, Таварс подчеркнул, что остается неиспользованным потенциал сельского хозяйства, в частности, возможности увеличения экспорта продуктов питания.

Депутат Артурс Бутанс ("Национальное объединение") в ходе дебатов также высказал мнение, что риторика коалиции расходится с реальным положением дел. По его словам, правящая коалиция любит подчеркивать свои успехи, однако ситуация говорит об обратном: наблюдается стагнация.