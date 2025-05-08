Верховная рада ратифицировала соглашение с США по полезным ископаемым

За принятие решения проголосовало 338 депутатов. Ни один депутат не выступил против и не воздержался, девять народных избранников не принимали участия в голосовании.

Таким образом парламент утвердил межправительственное соглашение между Украиной и США.

Как сообщает издание "РБК-Украина", к документу также прилагаются два дополнительных технических соглашения, которые стороны подпишут позднее, однако их утверждение украинским парламентом уже не потребуется.

Ранее сообщалось, что США и Украина 30 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере украинских полезных ископаемых.

Подписанный документ предусматривает создание специального фонда, который будет управлять доходами от использования определенных видов природных ресурсов, инфраструктурных объектов и некоторых других активов на территории Украины.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, соглашение является шагом на пути к завершению войны.

Украина после подписания соглашения подчеркнула, что в результате длительных переговоров ей удалось обеспечить свои важнейшие национальные интересы, включая полный суверенитет над своими редкоземельными элементами, которые критически важны для новых технологий и пока остаются мало освоенными.