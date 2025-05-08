Верховная рада ратифицировала соглашение с США по полезным ископаемым

Верховная рада Украины в четверг ратифицировала межправительственное соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых, находящихся на украинской территории.
За принятие решения проголосовало 338 депутатов. Ни один депутат не выступил против и не воздержался, девять народных избранников не принимали участия в голосовании.
Таким образом парламент утвердил межправительственное соглашение между Украиной и США.
Как сообщает издание "РБК-Украина", к документу также прилагаются два дополнительных технических соглашения, которые стороны подпишут позднее, однако их утверждение украинским парламентом уже не потребуется.
Ранее сообщалось, что США и Украина 30 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере украинских полезных ископаемых.
Подписанный документ предусматривает создание специального фонда, который будет управлять доходами от использования определенных видов природных ресурсов, инфраструктурных объектов и некоторых других активов на территории Украины.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, соглашение является шагом на пути к завершению войны.
Украина после подписания соглашения подчеркнула, что в результате длительных переговоров ей удалось обеспечить свои важнейшие национальные интересы, включая полный суверенитет над своими редкоземельными элементами, которые критически важны для новых технологий и пока остаются мало освоенными.
Выступая с заявлением после подписания соглашения в Вашингтоне, министр финансов США Скотт Бесент подчеркнул, что оно демонстрирует "стремление обеих сторон добиться долгосрочного мира и процветания Украины".
"Это соглашение направляет четкий сигнал России, что администрация [президента США Дональда] Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и процветающая Украина на долгосрочную перспективу", - заявил Бесент.
Трамп ранее выражался против предоставления Украине гарантий безопасности и отвергал ее стремление вступить в НАТО. Однако в минувшую среду Трамп заявил, что американское присутствие на местах будет выгодно Украине.
"Американское присутствие, как мне кажется, отпугнет многих нежелательных игроков, которые могли бы появиться в этой стране, или по крайней мере в тех районах, где мы будем вести добычу", - сказал Трамп на заседании своего кабинета.
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