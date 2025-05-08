Избран новый папа римский

Однако пока имя новоизбранного понтифика держится в тайне. Оно будет обнародовано совсем скоро, когда новый папа впервые появится на знаменитом балконе Сикстинской капеллы, приветствуя ожидающую его многотысячную толпу на площади Святого Петра.

Белые клубы дыма вызвали настоящую волну ликования среди собравшихся на площади людей, где царит атмосфера восторга и радостного ожидания. "Люди ликуют, но продолжают молиться. Пара из Греции признается, что это уникальная возможность - лично присутствовать в момент, когда мир увидит нового папу на балконе", - передает корреспондент BBC с места событий.

Одновременно с этим весь Ватикан наполнился мощным перезвоном колоколов, усиливая торжественность момента и радость верующих.

Тем не менее, 1,4 миллиарда католиков по всему миру еще придется немного подождать. Имя нового папы прозвучит официально лишь тогда, когда он сам предстанет перед верующими с балкона собора Святого Петра и произнесет первые слова приветствия.

Напомним, ранее утром над капеллой поднимались черные клубы дыма, извещая, что два предыдущих голосования оказались безрезультатными.

Первый раунд выборов состоялся вечером среды, а на четверг было запланировано еще три голосования, если ранее результат не был бы достигнут. Для избрания нового папы необходимы две трети голосов кардиналов.

Правом голоса обладают только кардиналы моложе 80 лет, хотя в предварительных консультациях участвуют все члены кардинальской коллегии.

По старинной традиции, черный дым означает отсутствие результатов голосования - бюллетени в таком случае сжигают вместе с дегтем. Белый же дым получают, смешивая сжигаемые бюллетени с хлоратом калия, лактозой и хлороформными смолами, что и свидетельствует о том, что папа избран.

Как сообщалось ранее, папа римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года, ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет.