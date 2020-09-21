Мария Колесникова остается под стражей: суд отклонил жалобу защиты

Член Координационного совета Мария Колесникова остается под стражей до 8 ноября - Минский суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения, сообщает tut.by.
Поддержать Марию Колесникову в Минский городской суд, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, Нидерландов и других.
Напомним, о задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту "публичных призывов в захвату власти".
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