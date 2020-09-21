Вт, 22.09.2020
Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Мария Колесникова остается под стражей: суд отклонил жалобу защиты

Мария Колесникова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Член Координационного совета Мария Колесникова остается под стражей до 8 ноября - Минский суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения, сообщает tut.by.

Поддержать Марию Колесникову в Минский городской суд, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, Нидерландов и других.

Напомним, о задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту "публичных призывов в захвату власти".

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