Мария Колесникова остается под стражей: суд отклонил жалобу защиты

Поддержать Марию Колесникову в Минский городской суд, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, Нидерландов и других.