Ср, 16.09.2020
Латвийские производственные предприятия фактически не образуют текстильные отходы. Местные производители экспортируют 90% изготовленной здесь одежды, в том числе белье, поэтому почти ничего из готовой продукции не доходит до вторичной переработки или секонд-хенда. Гунтис Страздс, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности.
Гунтис Страздс, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности.

Марии Колесниковой предъявлены обвинения

Мария Колесникова

ФОТО: TUT.BY/via REUTERS

Члену президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой предъявлены обвинения. Она обвиняется по статье о призывах к действиям, угрожающим безопасности Беларуси, сообщил Следственный комитет.

"Медуза" отмечает, что по данной статье грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

К каким именно действиям, угрожающим безопасности Беларуси, призывала Колесникова, не уточняется.

Напомним, о задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту "публичных призывов в захвату власти".

Сейчас оппозиционер находится в изоляторе. Ее пытались вынудить заставить покинуть территорию Беларуси, но на границе с Украиной Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в стране.

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