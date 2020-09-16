Марии Колесниковой предъявлены обвинения

"Медуза" отмечает, что по данной статье грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

К каким именно действиям, угрожающим безопасности Беларуси, призывала Колесникова, не уточняется.

Напомним, о задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту "публичных призывов в захвату власти".

Сейчас оппозиционер находится в изоляторе. Ее пытались вынудить заставить покинуть территорию Беларуси, но на границе с Украиной Колесникова порвала паспорт, чтобы остаться в стране.