Белый, Каргинов, Сабуров и Мусагалиев запускают на ТНТ шоу Talk

Ведущие: Тимур Каргинов - комик шоу Stand Up; Руслан Белый - основатель шоу Stand Up и "Открытый микрофон" на ТНТ; Нурлан Сабуров - комик шоу Stand Up; Азамат Мусагалиев - участник шоу "Однажды в России", ведущий шоу "Где логика?".