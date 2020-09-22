Белый, Каргинов, Сабуров и Мусагалиев запускают на ТНТ шоу Talk

Talk - это не юмористическое шоу ТНТ в привычном понимании. В нем нет регламента или четких правил, раундов и подсчета баллов, победителей и проигравших. Это честный, открытый разговор четырех современных парней на жизненные темы - детство и родители, секс и отношения, работа и успех, армия и школа. Здесь нет введения в тему или приветствия, шоу сразу подключает зрителя к довольно интимному и неформальному общению четырех комиков.

Talk - это не юмористическое шоу, но в нем точно присутствует юмор. Юмор, как интеллектуальная способность подмечать в абсолютно любых явлениях их комичные, смешные стороны.

ФОТО: Пресс-фото

Сколько нужно потратить на ужин во время первого свидания? Должны ли мужчины пользоваться косметикой? Почему мат - такая важная составляющая нашей речи? Грань между вполне искренней серьезностью и иронией в этих разговорах постоянно колеблется. Они не будут обязательно вызывать у зрителей смех, скорее понимающую улыбку. Это те разговоры, которые знакомы каждому по самым разным ситуациям. Вы слышали или вели их в баре после работы, в кровати перед сном, на приеме у психотерапевта, на кухне, в поезде.

Настало время с той же интонацией поговорить об этом на телевидении.

Нурлан Сабуров ФОТО: Пресс-фото

Ведущие: Тимур Каргинов - комик шоу Stand Up; Руслан Белый - основатель шоу Stand Up и "Открытый микрофон" на ТНТ; Нурлан Сабуров - комик шоу Stand Up; Азамат Мусагалиев - участник шоу "Однажды в России", ведущий шоу "Где логика?".

Галерея: шоу Talk