Вт, 22.09.2020
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Алексей Навальный
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Белый, Каргинов, Сабуров и Мусагалиев запускают на ТНТ шоу Talk

ФОТО: Пресс-фото

После всех шоу 27 сентября в 23:00 на ТНТ состоится премьера нового шоу Talk, в котором четыре комика: Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и Азамат Мусагалиев будут говорить на жизненные темы: от предпочтений в сексе до школьного буллинга. 

Talk - это не юмористическое шоу ТНТ в привычном понимании. В нем нет регламента или четких правил, раундов и подсчета баллов, победителей и проигравших. Это честный, открытый разговор четырех современных парней на жизненные темы - детство и родители, секс и отношения, работа и успех, армия и школа. Здесь нет введения в тему или приветствия, шоу сразу подключает зрителя к довольно интимному и неформальному общению четырех комиков.

Talk - это не юмористическое шоу, но в нем точно присутствует юмор. Юмор, как интеллектуальная способность подмечать в абсолютно любых явлениях их комичные, смешные стороны.

ФОТО: Пресс-фото

Сколько нужно потратить на ужин во время первого свидания? Должны ли мужчины пользоваться косметикой? Почему мат - такая важная составляющая нашей речи? Грань между вполне искренней серьезностью и иронией в этих разговорах постоянно колеблется. Они не будут обязательно вызывать у зрителей смех, скорее понимающую улыбку. Это те разговоры, которые знакомы каждому по самым разным ситуациям. Вы слышали или вели их в баре после работы, в кровати перед сном, на приеме у психотерапевта, на кухне, в поезде.

Настало время с той же интонацией поговорить об этом на телевидении.

Нурлан Сабуров

ФОТО: Пресс-фото

Ведущие: Тимур Каргинов - комик шоу Stand Up; Руслан Белый - основатель шоу Stand Up и "Открытый микрофон" на ТНТ; Нурлан Сабуров - комик шоу Stand Up; Азамат Мусагалиев - участник шоу "Однажды в России", ведущий шоу "Где логика?".

Галерея: шоу Talk 

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