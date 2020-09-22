Вт, 22.09.2020
Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы
Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

Отдых класса люкс и дорогие машины. Что в соцсетях публиковал убитый Ребенок?

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. В связи с произошедшим начат уголовный процесс. У полиции две версии происшествия - первая связана с ограблением, вторая, менее вероятная, - с профессиональной деятельностью убитого.

Трое людей в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери. Они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.

Предлагаем посмотреть, что в соцсетях публиковал Ребенок. Стоит отметить, что на фотографиях виден и тяжело раненный партнер Ребенока - врач-ветеринар Ингус Баландин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#harleydavidson

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#bmwmotorradlatvia #bmws1000rr

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#911 #yellow #992

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#911 #992

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#pilot #boeing

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