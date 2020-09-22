Отдых класса люкс и дорогие машины. Что в соцсетях публиковал убитый Ребенок?

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. В связи с произошедшим начат уголовный процесс. У полиции две версии происшествия - первая связана с ограблением, вторая, менее вероятная, - с профессиональной деятельностью убитого.
Трое людей в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери. Они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.
Предлагаем посмотреть, что в соцсетях публиковал Ребенок. Стоит отметить, что на фотографиях виден и тяжело раненный партнер Ребенока - врач-ветеринар Ингус Баландин.
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