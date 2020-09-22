Отдых класса люкс и дорогие машины. Что в соцсетях публиковал убитый Ребенок?

В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. В связи с произошедшим начат уголовный процесс. У полиции две версии происшествия - первая связана с ограблением, вторая, менее вероятная, - с профессиональной деятельностью убитого.