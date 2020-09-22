Вт, 22.09.2020
Вы точно видели фотографии. Это был ужас! Осуществляли насилие как над женщинами, так и над мужчинами, пытали. Когда люди начали выходить из тюрем и говорить, что с ними делали, это можно было сравнить с фашизмом в военное время. И это народ больше никогда не простит и не забудет. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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В Красноярском крае задержан Виссарион и другие лидеры его секты

Лидер секты Виссарион

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Красноярском крае задержан основатель секты "Церковь последнего завета" Виссарион и несколько других лидеров этой секты, сообщает "Тайга.инфо".

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию в поселке "Город Солнца", где базировалась секта, которая также известна как община Виссариона.

В ходе операции был задержан руководитель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владмир Ведерников.

По информации очевидцев, задержанных увезли на вертолете. Куда, пока что неизвестно.

В свою очередь в домах членов общины были проведены обыски.

Причина задержания лидеров секты и обысков пока что неизвестна.

"Церковь последнего завета" в 1991 году основал бывший слесарь и участковый Сергей Тороп. В 1995 году религиозная организация была зарегистрирована официально.

Последователи Виссариона жили вместе в нескольких местах на юге Красноярского края.

Участники секты жили на натуральном хозяйстве, они не использовали деньги, им было запрещено курить и употреблять алкоголь.

В феврале этого года в общине были проведены обыски и допросы участников секты в связи с мошенничеством и коррупцией в школе, в которой учились дети членов общины.

В августе этого года общину Виссариона посетили несколько журналистов, однако местные жители попытались помешать работе съемочной группы.

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