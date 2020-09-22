В Красноярском крае задержан Виссарион и другие лидеры его секты

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию в поселке "Город Солнца", где базировалась секта, которая также известна как община Виссариона.

В ходе операции был задержан руководитель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владмир Ведерников.

По информации очевидцев, задержанных увезли на вертолете. Куда, пока что неизвестно.

В свою очередь в домах членов общины были проведены обыски.

Major military-style operation in Siberia with dozens of armed men storming the Sun City, one of the communities of the cult leader Vissarion. Former traffic policeman Sergei Torop, known as Vissarion, his aide Vadim Redkin were reportedly detained & flown away under armed guard pic.twitter.com/QsuoxUIWd8 — The Siberian Times (@siberian_times) September 22, 2020

Причина задержания лидеров секты и обысков пока что неизвестна.

"Церковь последнего завета" в 1991 году основал бывший слесарь и участковый Сергей Тороп. В 1995 году религиозная организация была зарегистрирована официально.

Последователи Виссариона жили вместе в нескольких местах на юге Красноярского края.

Участники секты жили на натуральном хозяйстве, они не использовали деньги, им было запрещено курить и употреблять алкоголь.

В феврале этого года в общине были проведены обыски и допросы участников секты в связи с мошенничеством и коррупцией в школе, в которой учились дети членов общины.

В августе этого года общину Виссариона посетили несколько журналистов, однако местные жители попытались помешать работе съемочной группы.