На мясоперерабатывающем предприятии Forevers зарегистрирована вспышка Covid-19

Это агентству LETA уже подтвердили представители компании.

Ранее Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) сообщал, что предприятие, где выявлен очаг Covid-19 (19 новых случаев), относится к пищевой отрасли, но не указали на конкретную компанию.

На прошлой неделе в компании уже было выявлено 3 случая заболевания. После выявления заражения предприятие организовало массовую проверку работников. было проверено 273 сотрудника, обнаружились еще 16 случаев заболевания, также проверяются контактные лица. Работа фабрики временно приостановлена.

Предприятие Forevers производит колбасы, сосиски, копчености, а также продукты из свежего мяса. В компании подчеркивают, что все помещения компании интенсивно дезинфицируются, также соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности - дистанцирование, использование масок и перчаток, наличие дезинфицирующих средств, измерение температуры тела сотрудников и посетителей компании и т.д.

В компании подчеркивают, что в настоящее время доставка продукции осуществляется как и прежде, в соответствии с самыми высокими стандартами. Еда безопасна для здоровья и заразиться Covid-19 через нее невозможно.

Тестирование работников предприятия продолжается, могут быть обнаружены новые случаи заражения.

Как ранее сообщили в SPKC, за последние сутки в Латвии было выявлено 34 новых случаев заболевания коронавирусом, 23 из них - в Риге. Еще 5 подтвержденных случаев связаны с рижской хоккейной командой "Динамо", сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков.

Также SPKC сообщил, что ситуация с коронавирусом в Латвии по-прежнему достаточно хорошая и страна имеет самые низкие показатели заболеваемости в Европе.