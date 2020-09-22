Генеральный прокурор о деле Ребенока: "Позвольте полиции выполнять свою работу"

Генеральный прокурор Юрис Стуканс призывает общественность "позволить полиции выполнять свою работу" в расследовании убийства адвоката Павла Ребенока.
По словам Стуканса, он проинформирован о расследовании дела и уделил ему повышенное внимание, а также сконцентрировал работу прокуратуры Рижского окружного суда для того, чтобы обеспечить строгий надзор за расследованием.
В Генпрокуратуре подчеркивают, что надзирающий прокурор принимает активное участие в расследовании с целью обеспечить получение и подтверждение качественных доказательств.
Генеральный прокурор призывает позволить Госполиции выполнять свою работу, так как, по имеющейся в его распоряжении информации, на расследовании дела сосредоточены лучшие следователи.
Между тем в Госполиции признали, что правоохранительные органы уже раскрыли всю информацию, которая была обнародована на пресс-конференции в понедельник, и не будут давать дальнейших комментариев в интересах следствия.
Видео: Пресс-конференция Госполиции
Контекст:
В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. В связи с произошедшим начат уголовный процесс. У полиции две версии происшествия - первая связана с ограблением, вторая, менее вероятная, - с профессиональной деятельностью убитого.
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