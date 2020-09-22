Генеральный прокурор о деле Ребенока: "Позвольте полиции выполнять свою работу"

По словам Стуканса, он проинформирован о расследовании дела и уделил ему повышенное внимание, а также сконцентрировал работу прокуратуры Рижского окружного суда для того, чтобы обеспечить строгий надзор за расследованием.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что надзирающий прокурор принимает активное участие в расследовании с целью обеспечить получение и подтверждение качественных доказательств.

Генеральный прокурор призывает позволить Госполиции выполнять свою работу, так как, по имеющейся в его распоряжении информации, на расследовании дела сосредоточены лучшие следователи.

Между тем в Госполиции признали, что правоохранительные органы уже раскрыли всю информацию, которая была обнародована на пресс-конференции в понедельник, и не будут давать дальнейших комментариев в интересах следствия.

Видео: Пресс-конференция Госполиции

Контекст: В ночь на воскресенье, 20 сентября, в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенок. В связи с произошедшим начат уголовный процесс. У полиции две версии происшествия - первая связана с ограблением, вторая, менее вероятная, - с профессиональной деятельностью убитого.