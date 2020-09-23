СМИ: Следы смертельной кибератаки в немецкой больнице ведут в Россию

По сообщениям немецких СМИ, при расследовании кибератаки на университетскую больницу Дюссельдорфа, которая произошла две недели назад, специалисты по информационным технологиям (ИТ) пришли к выводу, что следы ведут в Россию.
Кибератака поразила ИТ-системы больницы. В результате умерла женщина, срочно нуждавшаяся в госпитализации, так как ее необходимо было доставить в клинику в другом городе.
Власти Северного Рейна-Вестфалии заявили законодателям, что программное обеспечение, использованное для шифрования компьютерных систем при кибератаке, должно быть, используется группой российских хакеров, сообщает WDR.
Похоже, что хакеры хотели атаковать университет Генриха Гейне, с которым связана университетская больница Дюссельдорфа, а не саму больницу.
Когда полиции Дюссельдорфа удалось связаться с хакерами и сообщить, что была атакована больница, а не университет, те отозвали свое требование выкупа и передали цифровой ключ, позволяющий расшифровать данные.
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