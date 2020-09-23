Ср, 23.09.2020
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СМИ: Следы смертельной кибератаки в немецкой больнице ведут в Россию

ФОТО: AP/Scanpix

По сообщениям немецких СМИ, при расследовании кибератаки на университетскую больницу Дюссельдорфа, которая произошла две недели назад, специалисты по информационным технологиям (ИТ) пришли к выводу, что следы ведут в Россию.

Кибератака поразила ИТ-системы больницы. В результате умерла женщина, срочно нуждавшаяся в госпитализации, так как ее необходимо было доставить в клинику в другом городе.

Власти Северного Рейна-Вестфалии заявили законодателям, что программное обеспечение, использованное для шифрования компьютерных систем при кибератаке, должно быть, используется группой российских хакеров, сообщает WDR.

WDR цитирует следователей, заявивших, что атака могла быть частью глобальной коммерческой кампании киберпреступлений.

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Похоже, что хакеры хотели атаковать университет Генриха Гейне, с которым связана университетская больница Дюссельдорфа, а не саму больницу.

Когда полиции Дюссельдорфа удалось связаться с хакерами и сообщить, что была атакована больница, а не университет, те отозвали свое требование выкупа и передали цифровой ключ, позволяющий расшифровать данные.

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