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В день смерти Тесака в его камере не работало видеонаблюдение

Максим Тесак Марцинкевич, 07.02.2014

ФОТО: Dzhavakhadze Zurab/ITAR-TASS

В день смерти экстремиста Максима Марцинкевича (Тесака) в камере СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения. Как сообщает "Медуза", об этом заявил его адвокат Алексей Михальчик.

"Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет Следственный комитет по факту смерти моего подзащитного. Кроме этого, на месте смерти Марцинкевича найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока неясно", - сказал Михальчик.

Он также сообщил, что защиту пока не ознакомили с результатами экспертизы тела, которую проводил Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что сторонник экстремистских идей Максим Марцинкевич 1984 года рождения, более известный как Тесак, был найден мертвым в следственном изоляторе Челябинска. По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой. Однако адвокаты и родные умершего не верят в версию о самоубийстве. Как сообщил Следственный комитет, Тесак незадолго до смерти признался следователям, что причастен к двум двойным убийствам.

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