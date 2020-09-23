Воры разработали хитроумную схему: машину обокрали, пока водитель менял проколотую шину

Во вторник, 22 сентября, в Драбешской волости Аматского края был ограблен водитель, причем кража была совершена, когда он менял колесо своего автомобиля. Об этом сообщила агентству LETA Зане Васкане, представитель Управления Государственной полиции (VP) Видземского региона.
Во вторник около 16:30 VP получила информацию о похищении мужской сумки и документов из салона автомобиля на трассе Рига - Сигулда - граница Эстонии в Драбешской волости. Выяснилось, что мужчина ехал по дороге и заметил, что у его машины спустилась шина. Водитель остановил машину, убедился, что колесо спущено, и начал заменять его на запасное. После замены колеса мужчина вернулся в машину, но обнаружил, что в его салоне нет никаких личных вещей - ни сумки, ни документов.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля и ведет расследование.
"Воры разработали хитроумную схему, чтобы осуществлять незаконную деятельность такого рода. Сначала вор наблюдает за людьми - в банках или супермаркетах, оценивает, находится ли человек в данный момент один и в хорошем ли состоянии. Позже преступник прокалывает колесо автомобиля, чаще заднее со стороны водителя", - описала Васкане.
Эти воры действуют так, чтобы кражу можно было совершить незаметно с обочины дороги. Преступники затем следуют за водителем и, когда он замечает, что колесо проколото, и пытается его заменить, грабят салон автомобиля.
В Госполиции подчеркивают, что воры действуют настолько умно и осторожно, что водитель даже не сразу замечает, что у него пропали личные вещи, а когда обнаруживает потерю, то часто и не подозревает, что кража могла быть связана с повреждением шины.
Полиция призывает водителей быть осторожными в таких случаях и при ремонте автомобиля не оставлять без присмотра личные вещи. Полицейские советуют закрывать дверь машины, даже если водитель находится возле нее.
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