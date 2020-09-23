Воры разработали хитроумную схему: машину обокрали, пока водитель менял проколотую шину

Во вторник около 16:30 VP получила информацию о похищении мужской сумки и документов из салона автомобиля на трассе Рига - Сигулда - граница Эстонии в Драбешской волости. Выяснилось, что мужчина ехал по дороге и заметил, что у его машины спустилась шина. Водитель остановил машину, убедился, что колесо спущено, и начал заменять его на запасное. После замены колеса мужчина вернулся в машину, но обнаружил, что в его салоне нет никаких личных вещей - ни сумки, ни документов.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи из автомобиля и ведет расследование.

"Воры разработали хитроумную схему, чтобы осуществлять незаконную деятельность такого рода. Сначала вор наблюдает за людьми - в банках или супермаркетах, оценивает, находится ли человек в данный момент один и в хорошем ли состоянии. Позже преступник прокалывает колесо автомобиля, чаще заднее со стороны водителя", - описала Васкане.

Эти воры действуют так, чтобы кражу можно было совершить незаметно с обочины дороги. Преступники затем следуют за водителем и, когда он замечает, что колесо проколото, и пытается его заменить, грабят салон автомобиля.

В Госполиции подчеркивают, что воры действуют настолько умно и осторожно, что водитель даже не сразу замечает, что у него пропали личные вещи, а когда обнаруживает потерю, то часто и не подозревает, что кража могла быть связана с повреждением шины.

Полиция призывает водителей быть осторожными в таких случаях и при ремонте автомобиля не оставлять без присмотра личные вещи. Полицейские советуют закрывать дверь машины, даже если водитель находится возле нее.