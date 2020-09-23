Бывший начальник Госполиции: в деле об убийстве Ребенока ограбление может быть прикрытием

Он не исключает версию, что преступники могли использовать ограбление как прикрытие, однако отмечает, что обществу не стоит увлекаться теориями заговора и надо позволить полиции выполнять ее работу.

Лиелюксис указал, что в расследовании уголовного дела таких масштабов необходимо концентрироваться на нескольких версиях, так как если концентрироваться на одной, то работники полиции могут пропустить важные факты.

Напомним, в ночь на воскресенье в Лангстини был убит присяжный адвокат Ребенок, а его бизнес-партнер Ингус Баландин был ранен.

Полиция рассказала журналистам, что три преступника в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери. Они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.

Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция пока не поясняет, произошел ли взлом до возвращения хозяина или после этого. Полиция на место событий прибыла после того, как пострадавший партнер Ребенока врач-ветеринар Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.

Несмотря на то, что полиция выдвинули и работает по двум главным версиям - ограбление или убийство, связанное с профессиональной деятельностью Ребенока. Стражи порядка отмечают, что сейчас преступление не выглядит как заказное убийство.