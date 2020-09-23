Бывший начальник Госполиции: в деле об убийстве Ребенока ограбление может быть прикрытием

Преступники в деле об убийстве адвоката Павла Ребенока могли использовать ограбление как прикрытие, заявил бывший начальник Госполиции Алдис Лиелюксис, сообщает агентство LETA.
Он не исключает версию, что преступники могли использовать ограбление как прикрытие, однако отмечает, что обществу не стоит увлекаться теориями заговора и надо позволить полиции выполнять ее работу.
Напомним, в ночь на воскресенье в Лангстини был убит присяжный адвокат Ребенок, а его бизнес-партнер Ингус Баландин был ранен.
Полиция рассказала журналистам, что три преступника в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери. Они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места происшествия унесли дорогие часы и ювелирные изделия.
Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция пока не поясняет, произошел ли взлом до возвращения хозяина или после этого. Полиция на место событий прибыла после того, как пострадавший партнер Ребенока врач-ветеринар Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.
Несмотря на то, что полиция выдвинули и работает по двум главным версиям - ограбление или убийство, связанное с профессиональной деятельностью Ребенока. Стражи порядка отмечают, что сейчас преступление не выглядит как заказное убийство.
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