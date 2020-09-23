Убийство Ребенока: полиция обратилась за помощью к жителям

Кроме того, Госполиция призывает общество, особенно жителей упомянутых мест, предоставить любую ценную для следствия информацию.

Если в Лангстини или округе в последнее время до 20 сентября 2020 года были замечены подозрительные лица и транспортные средства, а также были зафиксированы события, возможно, связанные с упомянутым преступлением, об этом необходимо сообщить в полицию.

Жителей Лангстини просят обратить особое внимание на найденные на своей собственности и рядом предметы, которые могут иметь значение для следствия (инструменты для взлома дверей, доски как на фотографии, чужая одежда, например, куртка, штаны, обувь, перчатки, маска и т. д.) и которые находятся в конкретном месте без объяснимой причины.

Если вы нашли какой-то из упомянутых предметов, полиция просит не трогать его и проинформировать сотрудников Главного управления криминальной полиции. 7

В случаях, если потребуется скачать данные с сохраненных носителей, сотрудники свяжутся с вами и договорятся о способе, как это сделать.

Полиция обращает внимание общественности, что предоставляемая Госполицией журналистам информация об этом преступлении и ходе его расследования объективна, а также предоставляется в том объеме, чтобы не навредить следствию.

Для предоставления информации необходимо писать на электронную почту kipinfo20@vp.gov.lv@vp.gov.lv или позвонить по номеру телефона 67075388 или 67075257!. Анонимность гарантируется.