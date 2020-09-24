История успеха Швеции с Covid-19 - миф или реальность?
В социальных сетях часто оспаривают ограничения Covid-19, в качестве обоснования упоминая Швецию. Ее пример свидетельствует, что болезнь можно контролировать, не вводя значительных ограничений и не нанося таким образом вреда экономике. Однако все ли утверждаемое правда и действительно ли Швеция является в каком-то плане победителем?
В Швеции не было ограничений?
В соцсетях и в других источниках информации можно прочесть утверждения, что Швеция, в отличие от других стран, не вводила ограничения и выбрала "антилокдаунную" стратегию.
Это соответствует правде лишь частично. Правительство запретило собираться более чем по 50 человек и посещать дома престарелых, однако, например, не закрывало все школы - удаленную учебу оно рекомендовало только на этапе средней школы и вуза. В отличие от других стран Европы, правительство Швеции не ограничивало возможности людей находиться вне дома и не требовало закрывать магазины и рестораны, однако в них обязательно соблюдались требования безопасности. В то же время правительство призывало не выезжать за пределы Швеции, по возможности работать из дома, не организовывать масштабные празднования дома, ограничить выпускные и празднование традиционного праздника - Вальпургиевой ночи.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгелль пояснил, что закон Швеции об ограничении инфекционного заболевания главным образом основывается на индивидуальной ответственности и добровольных действиях. Это было в основе стратегии государства и сейчас. Он утверждает, что законы в Швеции не предусматривают, например, возможности закрыть какие-то территории.
Оправдался ли подход Швеции?
Исследователи из Уппсальского университета в сообщении о реакции Швеции на кризис указали, что эти советы или рекомендации куда более обязывающие, чем может показаться, так как ожидалось, что жители и предприятия будут их соблюдать. "Очевидно, что у них было огромное влияние на поведение людей", - сказано в сообщении. Например, начиная со второй недели марта оборот ресторанов снизился на 70%, а торговля одеждой - на 50%.
Невозможно точно выяснить, сколько людей от смерти или заболевания защитили бы установленные законом ограничения - таких исследований немного. Об этом, чтобы обосновать стратегию Швеции, сказал и Тангелль. В опубликованном в мае исследовании о Швеции говорится, что более строгие ограничения повлияли бы на распространение болезни незначительно. Однако позднее автор исследования указал СМИ на обратное. Доступные ему данные показывают, что шведы выполняли рекомендации правительства уже в первые недели, после которых число смертей стало расти. Поэтому, по его мнению, у более строгих ограничений был бы ощутимый эффект - в частности, погибло бы на 40-50% меньше людей.
В свою очередь, в опубликованном в академическом журнале Nature исследовании говорится, что введенные правительствами Китая, Франции, Ирана, Южной Кореи, Италии и США ограничения по снижению распространения Covid-19 защитили от заболевания или отсрочили его для 61 миллиона человек, у которых инфекция была бы подтверждена. Истинное число зараженных было бы еще больше.
Пострадала ли Швеция меньше?
Швецию часто противопоставляют Бельгии, Испании и другим странам Европы, где пропорционально погибло больше всего людей, несмотря на введенные там строгие ограничения. В то же время умалчивается, что от нового коронавируса она пострадала куда больше, чем другие Северные страны, в которых были закрыты школы и установлены другие ограничения.
К моменту создания этой статьи в Швеции было подтверждено более 88 тысяч случаев заражения Covid-19. Погибли почти шесть тысяч человек. Это двенадцатый показатель смертности от Covid-19 на 100 000 жителей в мире и пятый в Европе, если из-за маленькой популяции не принимать во внимание данные из Сан-Марино и Андорры.
Тенгелль также признал, что умерло неожиданно много человек, и если бы они могли предусмотреть заранее, что произойдет, Швеция предпочла бы делать что-то "между тем, что делала Швеция и остальной мир". Этой осенью ни в Швеции, ни в ее странах-соседях (во всяком случае пока) не было прироста смертности от Covid-19, как во многих других странах.
Умирают только молодые или уже больные?
В одном из постов на Facebook говорится, что в Швеции "не происходит ничего, умирают те, кому не нужно было дополнительных стимулов в виде коронавируса - пожилые и уже больные люди".
Допущение, что умирают только те, "кому не нужно было дополнительных стимулов", опровергают общие показатели смертности государства. В первом полугодии 2020 года в Швеции было зафиксировано самое большое число смертей за последние 150 лет. В конце августа с таким сообщением выступило Шведское статистическое бюро. За шесть месяцев всего умерли 4633 человека, или на 10% больше, чем в среднем в 2015-2019 годах. Самый острый прирост случаев смерти был в марте и апреле.
Как и везде в мире, в Швеции одной из крупнейших групп риска являются люди старше 60 лет. Примерно половина умерших обитали в домах престарелых. В мае в Швеции Инспекция здравоохранения начала расследование по поводу заботы о проживающих в них стариках. Работники домов престарелых жаловались СМИ на нехватку масок и другого оборудования и длинные рабочие часы даже тогда, когда у работника были симптомы заболевания.
Однако нужно добавить, что в Швеции умер и один ребенок, не достигший девятилетнего возраста, десять человек в возрасте от 20 до 29 лет и 18 - в возрасте до 39 лет. В целом заболевание чаще затрагивало именно более молодых людей.
Данных о вызванных Covid-19 смертях в Швеции, связанных с другими проблемами со здоровьем или так называемыми побочными заболеваниями, Re:Check найти не удалось. Распространители дезинформации в этой связи часто ссылаются на данные Центра по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC), что только в 6% случаев смертей в США не была упомянута и еще какая-то причина смерти. Их значение часто оспаривают. Ранее об этом писал и Re:Check. В частности, данные действительно показывают, что заболевание опаснее для людей с другими болезнями, в том числе сердечными заболеваниями, диабетом и лишним весом. Однако нет никакого основания говорить, что человек умер бы и в случае, если бы не заразился Covid-19. Эта болезнь в 92% случаев признана главной причиной смерти.
Удалось ли достичь иммунитета толпы?
Весной шведские чиновники высказались, что благодаря стратегии государства уже в мае столица может достичь так называемого иммунитета толпы, когда из-за обширной инфекции иммунитет появляется у такого количества людей, что болезнь больше не может распространяться. Подсчитано, что для достижения иммунитета толпы иммунитет должен быть у минимум 60% жителей. В июне Минздрав Швеции сообщил, что антитела Covid-19 находятся в крови всего 6% жителей страны, а за первые три недели июля из почти 80 тысяч тестов позитивными были только 14%. Доступные сейчас данные свидетельствуют, что выбор этой стратегии не гарантирует высокие положительные результаты. В Нью-Йорке антитела могут быть у 20% жителей, в Лондоне - у 17,5%, а в Мадриде - у 11,3%.
В исследованиях также выяснилось, что Covid-19 можно заболеть повторно. Однако пока неясно, у многих ли такой иммунитет от болезни действительно образуется и как долго он сохраняется.
Удалось ли спасти экономику?
Несмотря на то, что шведы могли продолжать жить своей жизнью как обычно, это не спасло страну от падения ВВП. Во второй четверти оно достигло 8,6%, что является сильнейшим падением в стране за последние 40 лет, сообщило Шведское статистическое бюро (данные немного отличаются в других источниках).
В целом по ЕС ВВП за этот период упал на 11,2%. Однако у стран-соседей Швеции дела в этом плане шли лучше. По данным местных статистических бюро, в Дании ВВП снизился на 7,4%, а в Финляндии - на 3,2% (данные немного отличаются в других источниках).
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