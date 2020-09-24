История успеха Швеции с Covid-19 - миф или реальность?

К моменту создания этой статьи в Швеции было подтверждено более 88 тысяч случаев заражения Covid-19. Погибли почти шесть тысяч человек. Это двенадцатый показатель смертности от Covid-19 на 100 000 жителей в мире и пятый в Европе, если из-за маленькой популяции не принимать во внимание данные из Сан-Марино и Андорры.

Тенгелль также признал, что умерло неожиданно много человек, и если бы они могли предусмотреть заранее, что произойдет, Швеция предпочла бы делать что-то "между тем, что делала Швеция и остальной мир". Этой осенью ни в Швеции, ни в ее странах-соседях (во всяком случае пока) не было прироста смертности от Covid-19, как во многих других странах.

Умирают только молодые или уже больные?

В одном из постов на Facebook говорится, что в Швеции "не происходит ничего, умирают те, кому не нужно было дополнительных стимулов в виде коронавируса - пожилые и уже больные люди".

Допущение, что умирают только те, "кому не нужно было дополнительных стимулов", опровергают общие показатели смертности государства. В первом полугодии 2020 года в Швеции было зафиксировано самое большое число смертей за последние 150 лет. В конце августа с таким сообщением выступило Шведское статистическое бюро. За шесть месяцев всего умерли 4633 человека, или на 10% больше, чем в среднем в 2015-2019 годах. Самый острый прирост случаев смерти был в марте и апреле.

Как и везде в мире, в Швеции одной из крупнейших групп риска являются люди старше 60 лет. Примерно половина умерших обитали в домах престарелых. В мае в Швеции Инспекция здравоохранения начала расследование по поводу заботы о проживающих в них стариках. Работники домов престарелых жаловались СМИ на нехватку масок и другого оборудования и длинные рабочие часы даже тогда, когда у работника были симптомы заболевания.

Однако нужно добавить, что в Швеции умер и один ребенок, не достигший девятилетнего возраста, десять человек в возрасте от 20 до 29 лет и 18 - в возрасте до 39 лет. В целом заболевание чаще затрагивало именно более молодых людей.

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