Во вторник, 11 марта, появилось много важных новостей. В Саудовской Аравии проходят переговоры Украины и США, в Италии арестовали бывшего латвийского велогонщика-чемпиона, а Минобразования предложило запретить жителям Латвии обучение в России и Беларуси. Об этих и других событиях узнайте из традиционного дайджеста RUS TVNET.
Главное за 11 марта ⟩ Переговоры США и Украины, арест велогонщика-чемпиона в Италии и бренд Laima сменил облик
Новости Латвии:
Министерство образования и науки (МОН) предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей обучение в российских и белорусских учебных заведениях, заявил во вторник на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Давис Мартиньш Даугавиетис.
В понедельник, 10 марта, итальянское информационное агентство ANSA опубликовало неожиданную новость, которая шокировала и латвийскую общественность. Роман Вайнштейн, бывший латвийский велогонщик, завоевавший титул чемпиона мира в 2000 году, был арестован в аэропорту Бергамо. Оказывается, итальянские власти ждали спортсмена с 2018 года...
На Видземском шоссе вблизи Грундзале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы в социальных сетях.
В ночь на воскресенье в Саласпилсе произошел крупный пожар - охваченный пламенем частный дом было видно из разных районов города. Огонь распространялся быстро, угрожая соседним строениям, сообщает передача Degpunktā.
Любимый латвийцами бренд Laima изменил визуальный облик. В разработку и внедрение нового дизайна вложено почти 100 000 евро.
За рубежом:
В Саудовской Аравии стартовали переговоры между представителями Украины и США, основной темой которых является возможное прекращение войны между Россией и Украиной.
В ночь на вторник Москва и Московская область подверглись массовой атаке украинских беспилотников. По сообщениям, взрывы привели к повреждению жилых домов, а также объектов транспортной и промышленной инфраструктуры.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пошел навстречу гражданам России, признанным Министерством юстиции РФ "иностранными агентами" - им полагается компенсация, - сообщает "Медуза". Среди них - такие известные персоны, как Максим Галкин, Андрей Макаревич, Евгения Альбац, Леонид Гозман и др.
Лоукостер Ryanair ввел новые правила, согласно которым пассажирам, прибывшим в аэропорт менее чем за 40 минут до вылета, будет грозить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (119 евро), сообщают британские СМИ.
В центре Варшавы на стене дома по адресу ул. Стефана Ярача, 7, неподалеку от театра Ateneum, появился впечатляющий мурал - 20-метровое изображение кота из латвийского анимационного фильма "Поток".
Интересное чтиво:
Всё задумывалось крайне неформально, поэтому с самых первых дней в заведении под названием Laska возникло ощущение особой "домашности" и свободы. Те, кто бывал здесь, не дадут соврать - с годами это ощущение только усиливалось. TVNET+ рассказывает историю бара, ставшего культовым среди рижан.
Хотя Максим сам заявил, что хотел лишь припугнуть потерпевшего, прокурор Диана Хелила требует для него 12 лет тюремного заключения. "Я очень сожалею, не могу нормально спать, нахожусь под круглосуточным наблюдением, чтобы не причинить себе вред", - сказал Максимов перед окончанием судебного заседания, сообщает Rus.Postimees.
Telegram-канал "Военный Осведомитель", имеющий связи с российскими вооруженными силами, опубликовал фотографии обновленной БМП-3, на которых запечатлены сомнительные изменения конструкции.
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Живущий в Латвии актер и музыкант Артур Смольянинов стал новым гостем YouTube-канала "И грянул Грэм". Признанный в РФ "иноагентом" и заочно арестованный за "фейки об армии" артист ответил на вопросы о своем возможном возвращении на родину.
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