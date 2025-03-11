Главное за 11 марта Переговоры США и Украины, арест велогонщика-чемпиона в Италии и бренд Laima сменил облик

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В ночь на вторник Москва и Московская область подверглись массовой атаке украинских беспилотников. По сообщениям, взрывы привели к повреждению жилых домов, а также объектов транспортной и промышленной инфраструктуры.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пошел навстречу гражданам России, признанным Министерством юстиции РФ "иностранными агентами" - им полагается компенсация, - сообщает "Медуза". Среди них - такие известные персоны, как Максим Галкин, Андрей Макаревич, Евгения Альбац, Леонид Гозман и др.

Лоукостер Ryanair ввел новые правила, согласно которым пассажирам, прибывшим в аэропорт менее чем за 40 минут до вылета, будет грозить штраф в размере 100 фунтов стерлингов (119 евро), сообщают британские СМИ.

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В центре Варшавы на стене дома по адресу ул. Стефана Ярача, 7, неподалеку от театра Ateneum, появился впечатляющий мурал - 20-метровое изображение кота из латвийского анимационного фильма "Поток".

Интересное чтиво:

Всё задумывалось крайне неформально, поэтому с самых первых дней в заведении под названием Laska возникло ощущение особой "домашности" и свободы. Те, кто бывал здесь, не дадут соврать - с годами это ощущение только усиливалось. TVNET+ рассказывает историю бара, ставшего культовым среди рижан.