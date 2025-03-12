Британская полиция сообщает, что по подозрению в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности в связи со столкновением танкера и сухогруза в Северном море арестован капитан сухогруза. По факту инцидента ведется уголовное расследование.
Столкновение в Северном море: арестован капитан сухогруза, пожар на судне продолжается, среди экипажа были россияне
Личность арестованного не разглашается, известно только, что ему 59 лет. Его арест был произведен после завершения поисковых операций пропавшего без вести члена экипажа сухогруза Solong, проведенных королевской Береговой охраной.
"Уже проделана обширная работа, и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы понять, что произошло, и оказать поддержку всем пострадавшим", — говорится в заявлении главного суперинтенданта местного отделения полиции Крейга Николсона.
Источники Би-би-си в британском правительстве сообщили, что среди членов экипажа португальского грузового судна Solong были россияне и филиппинцы.
О составе экипажа танкера Stena Immaculate пока ничего неизвестно.
Что произошло
Столкновение произошло около 10 утра в понедельник. Американский танкер Stena Immaculate, оператором которого является компания Crowley, стоял на якоре у побережья неподалеку от британского города Кингстон-апон-Халл и порта города Гримсби, когда к нему приблизился контейнеровоз Solong под португальским флагом.
Один из членов экипажа сухогруза Solong по-прежнему числится пропавшим без вести.
После столкновения загорелись оба судна, но, как сообщается, пожар на танкере практически ликвидирован.
Между тем, пожар на грузовом судне Solong пока не потушен, сообщила во вторник служба береговой охраны Великобритании.
"Суда аварийно-спасательной службы и другие суда, способные тушить пожары, все еще находятся на месте происшествия, и сегодня прибудет подкрепление", — говорится в заявлении службы.
Угроза экологической катастрофы
Изначально сообщалось, что на борту танкера находилось авиационное топливо, а сухогруз, среди прочего, перевозил 15 контейнеров с токсичными химикатами, в частности, цианидом натрия. Этот химикат опасен для жизни живых организмов, в том числе для рыбы, при нагревании он также может выделять опасный газ.
Однако в понедельник немецкая компания Ernst Russ, владеющая сухогрузом, опровергла эту информацию.
"На борту находятся четыре пустых контейнера, которые раньше содержали этот опасный химикат. Эти контейнеры будут находиться под наблюдением", — говорится в официальном заявлении Ernst Russ.
Между тем, глава городского совета Кингстона-апон-Халл Майк Росс призвал как можно скорее созвать заседание Cobra — чрезвычайного правительственного комитета, который собирается лишь в экстренных случаях.
По мнению Росса, ввиду угрозы экологической катастрофы это как раз такой случай.
"Нам срочно нужно оценить масштабы пострадавшей территории и уровень загрязнения в результате крушения судов", — заявил он.
По его словам, людям в его городе и во всем Восточном Йоркшире нужны "заверения в том, что их местные сообщества, береговая линия и дикая природа будут в безопасности".
"Вот почему я призываю [премьер-министра] Кира Стармера созвать Cobra сегодня. Мы получим эти заверения только в том случае, если правительство будет действовать быстро", — уверен Майк Росс.
Грэм Стюарт, депутат парламента от Беверли и Холдернесса в Восточном Йоркшире, провел встречу с министром авиации, морского судоходства и безопасности Майком Кейном и по ее итогам заявил, что на данном этапе нет никаких доказательств того, что с любого из пострадавших судов произошла какая-либо утечка, приведшая к загрязнению воды.
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