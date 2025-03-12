Столкновение в Северном море: арестован капитан сухогруза, пожар на судне продолжается, среди экипажа были россияне

"Суда аварийно-спасательной службы и другие суда, способные тушить пожары, все еще находятся на месте происшествия, и сегодня прибудет подкрепление", — говорится в заявлении службы.

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Угроза экологической катастрофы

Изначально сообщалось, что на борту танкера находилось авиационное топливо, а сухогруз, среди прочего, перевозил 15 контейнеров с токсичными химикатами, в частности, цианидом натрия. Этот химикат опасен для жизни живых организмов, в том числе для рыбы, при нагревании он также может выделять опасный газ.

Однако в понедельник немецкая компания Ernst Russ, владеющая сухогрузом, опровергла эту информацию.

"На борту находятся четыре пустых контейнера, которые раньше содержали этот опасный химикат. Эти контейнеры будут находиться под наблюдением", — говорится в официальном заявлении Ernst Russ.

Между тем, глава городского совета Кингстона-апон-Халл Майк Росс призвал как можно скорее созвать заседание Cobra — чрезвычайного правительственного комитета, который собирается лишь в экстренных случаях.

По мнению Росса, ввиду угрозы экологической катастрофы это как раз такой случай.

"Нам срочно нужно оценить масштабы пострадавшей территории и уровень загрязнения в результате крушения судов", — заявил он.

По его словам, людям в его городе и во всем Восточном Йоркшире нужны "заверения в том, что их местные сообщества, береговая линия и дикая природа будут в безопасности".

"Вот почему я призываю [премьер-министра] Кира Стармера созвать Cobra сегодня. Мы получим эти заверения только в том случае, если правительство будет действовать быстро", — уверен Майк Росс.

Грэм Стюарт, депутат парламента от Беверли и Холдернесса в Восточном Йоркшире, провел встречу с министром авиации, морского судоходства и безопасности Майком Кейном и по ее итогам заявил, что на данном этапе нет никаких доказательств того, что с любого из пострадавших судов произошла какая-либо утечка, приведшая к загрязнению воды.