Новый курс Варшавы: Польша балансирует между США и Европой

Обязательная военная подготовка для мужчин в Польше

Вместо того чтобы открыто критиковать Трампа, Варшава сосредоточилась на укреплении собственной обороноспособности. Так, лейтмотивом своей речи в Сейме в пятницу, 7 марта, премьер-министр Туск сделал вопросы войны и мира. В частности, он неожиданно объявил о том, что военная подготовка должна стать обязательной для всех мужчин в Польше, "чтобы каждый взрослый был подготовлен к войне". Образцом для подражания должна послужить швейцарская модель, предусматривающая относительно короткий период базовой подготовки - 21 неделя - и регулярные тренировки. Обучение должно быть добровольным и не означает возврата к всеобщей воинской повинности. Женщины также смогут вступать в армию, добавил Туск.

Всем мужчинам в Польше предстоит пройти военную подготовку Фото: Dominika Zarzycka/ZUMA/picture alliance

Выступая перед членами парламента, глава правительства назвал в качестве цели армию в полмиллиона военнослужащих, включая резервистов. Он также намекнул на возможный выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и поставил под сомнение запрет на кассетные бомбы.

Кроме того, каждый гражданин страны вскоре должен получить руководство, как вести себя в случае войны. Польша также хочет поговорить с Парижем о французском ядерном зонтике, заявил глава правительства.

Восстановление "рыцарского духа" в Польше?