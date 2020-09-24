Молодежь стала меньше пить? Опрос показал изменения к лучшему

В ходе исследования было констатировано, что почти половина респондентов вообще не употребляют алкоголь, а те, кто употребляет, делают это очень редко, и, к тому же, достаточно ответственно. В свою очередь, у небольшого числа молодых людей по-прежнему имеются проблемы с чрезмерным и рискованным употреблением алкоголя.

В ходе опроса жителей*, проведенного в сентябре этого года, было установлено, что:

37% респондентов употребляют алкоголь от двух до четырех раз в месяц,

34% респондентов - один раз в месяц или реже,

14% респондентов употребляют алкоголь два-три раза в неделю.

12% опрошенных вообще не употребляют алкоголь.

Большинство или 84% респондентов указали, что они контролируют свое потребление спиртных напитков, а 81% обращают внимание, каково происхождение употребляемого ими алкоголя.

Анализируя количество порций алкогольных напитков, употребленных в рамках одного приема, 49% респондентов указали, что они за один раз выпивают одну-две порции, а 33% респондентов - от трех до четырех. Более пяти порций за один раз - что уже считается чрезмерным или рискованным употреблением алкоголя, - выпивали, по их признаниям, 18% опрошенных.

Это интересно! Согласно рекомендациям, разработанным Министерством здравоохранения, одна порция алкоголя соответствует 12 г чистого спирта. Например: 1 банка пива (330 мл, крепость 4,7%), содержит 12,3 г чистого спирта,

1 бокал вина (140 мл, крепость 11%), содержит 12,2 г чистого спирта,

1 рюмка крепкого алкоголя (40 мл, крепостью 40%), содержит 12,6 г чистого спирта.

http://www.atbildigi.lv/alkohola-vienibas

"По данным, полученным в ходе исследования, мы видим, что в привычках, связанных с употреблением алкоголя, налицо изменения к лучшему. Все больше молодых жителей Латвии обращают внимание на то, в каком количестве и насколько часто они употребляют спиртные напитки, а также на то, каково происхождение употребляемого ими алкоголя. Однако наряду с этим можно констатировать, что есть небольшая часть молодых людей, которые алкоголем злоупотребляют. Просвещение общества, и особенно молодежи на предмет ответственного употребления алкоголя - одно из важнейших направлений деятельности LANA в области социальной ответственности.

Вот уже несколько лет мы стараемся создать дружественный и привлекательный контент, адресованный молодежи, чтобы как можно точнее информировать молодых людей о последствиях чрезмерного употребления алкоголя. Чтобы повысить уровень информированности общества, мы также адаптировали разработанный Всемирной организацией здравоохранения AUDIT - тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя; этот тест доступен на www.atbildigi.lv - веб-сайте проекта общественного просвещения LANA", - говорит исполнительный директор LANA Давис Витолс.

По мере того, как ограничения, связанные с Covid-19, стремительно меняли привычное течение жизни, менялись и покупательские традиции жителей. Однако, как свидетельствуют данные опроса, алкоголь по-прежнему люди чаще всего покупают, приходя лично в торговые точки (97% респондентов подтвердили, что покупают спиртное в продуктовых магазинах и / или специализированных магазинах напитков). И только 1% респондентов сообщили, что приобретают алкоголь в интернет-магазинах. В качестве наиболее часто употребляемых алкогольных напитков респонденты указывали пиво, вино, сидр, виски, игристое вино или шампанское, ром и водку.

* Norstat Latvija проводил опрос с 4 по 8 сентября. В ходе исследования был опрошен 301 респондент в возрасте от 18 до 35 лет.