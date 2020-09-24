Чт, 24.09.2020
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"Новые подруги - замечательные". Мария Колесникова написала отцу из заточения

ФОТО: AP Photo/Efrem Lukatsky

Отец Марии Колесниковой, арестованной руководительницы штаба бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и одной из членов Координационного совета, получил письмо от дочери с бело-красно-белыми сердечками и белой лентой в конверте. 

Telegram-канал TUT.BY опубликовал несколько цитат из этого письма: 

"Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим.

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Очень скучаю по тебе и Тане [сестра Марии - Прим.ред.]. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех.

Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка".

Что стало известно ранее:

  • С 11 сентября Мария Колесникова находится в следственный изоляторе в Жодино Минской области.
  • 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, угрожающим безопасности Беларуси. По этой статье ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы. 
  • 18 сентября стало известно, что арест Колесниковой продлен до 8 ноября.

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