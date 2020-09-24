"Новые подруги - замечательные". Мария Колесникова написала отцу из заточения

Telegram-канал TUT.BY опубликовал несколько цитат из этого письма:

"Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим.

Очень скучаю по тебе и Тане [сестра Марии - Прим.ред.]. Я очень надеюсь, что с ней и командой все в порядке. Обнимаю крепко их всех.

Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка".

Что стало известно ранее:

С 11 сентября Мария Колесникова находится в следственный изоляторе в Жодино Минской области.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, угрожающим безопасности Беларуси. По этой статье ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

18 сентября стало известно, что арест Колесниковой продлен до 8 ноября.