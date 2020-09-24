В рамках расследования дела об убийстве Ребенока полиция провела обыск у него в офисе

Обыск был произведен 22 сентября. Изъяты малозначительные документы. Кроме того, обыск был проведен в квартире Ребенока, подтвердил порталу TVNET адвокат Мартиньш Криекис.

Напомним, в ночь на воскресенье в Лагстини был убит присяжный адвокат Павел Ребенок, а его бизнес-партнер Ингус Баландин получил тяжелые травмы.

На этой неделе полиция рассказала журналистам, что трое преступников в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери, они били своих жертв руками, ногами и досками, а с места преступления унесли дорогие часы и ювелирные украшения.

Грабители застали жертв врасплох, не позвонив в двери, а вломившись в них со стороны двора. Полиция пока не поясняет, произошел ли взлом до возвращения хозяина или после этого. Стражи порядка прибыла на место событий после того, как пострадавший партнер Ребенока врач-ветеринар Баландин обратился за помощью к соседям, так как у него самого телефон отобрали.

Несмотря на то, что полиция выдвинула и работает по двум главным версиям - ограбление или убийство, связанное с профессиональной деятельностью Ребенока, - стражи порядка отмечают, что сейчас преступление не выглядит как заказное убийство.

Преступление не свидетельствует о нападении с целью ограбления

Случившееся ночью в доме адвоката Павла Ребенока не свидетельствует о разбойном нападении с целью ограбления, заявил юрист Мартиньш Криекис, представляющий интересы пострадавшего в нападении Ингуса Баландина.

В ходе беседы Криекис пересказал информацию, которую он узнал от Баландина, при этом отметив, что сам Баландин не хотел связываться со СМИ и давать интервью. "Он не хочет никому ничего рассказывать, чтобы ему не пришлось снова через это проходить", - сказал юрист.

Он сообщил, что, по словам Баландина, двери в доме Ребенока уже были выбиты и нападавшие, вероятно, уже находились внутри дома.

Адвокат подчеркнул, что при избиении Ребенока его не спросили о том, где драгоценности, где часы, где находится сейф или ключи от машины, просто происходило жестокое избиение Ребенока. Ему сломали челюсть и череп. Только после того, как Павел Ребенок перестал двигаться, нападавшие стали спрашивать Баландина по-русски: "Где часы?".

"Само по себе это не имеет смысла, потому что арендодателем был Ребенок и вопросы о местонахождении имущества следует задавать арендодателю. После того, как Ребенок снова пошевелился, нападавшие разбили ему голову и продолжили пытать Баландина, избивая его и поливая сверху кипятком", - рассказал юрист.

По его словам, все это не свидетельствует об обычном разбойном нападении, потому что грабителям нет смысла убивать жертв нападения, зарабатывая тем самым "более тяжелую" статью. Криекис подчеркнул, что просто грабителям необходимо как можно скорее получить деньги и другие ценности.

"Кроме того, Баландин сразу сказал нападавшим, что все им отдаст, но они продолжили избивать.

Это избиение не было защитной реакцией нападавших на сопротивление обитателей дома, потому что они не оказали сопротивления. Это были конкретные, умышленные действия", - считает адвокат.

Баландин добавил, что Ребенок был его лучшим другом, а Криекис был хорошо знаком с делами Ребенока. "У него не было никаких уголовных или гражданских дел, в которых другая сторона была бы готова пойти на такие меры. В делах Olainfarm другая сторона не пошла бы на такие меры. Поэтому я считаю, что нападение связано с версией компетенции об обязательных закупках", - сказал представитель Баландина.

Криекис также отметил, что ему не нравятся заявления министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) о разбойном нападении, так как после этого полиция выдвинула эту версию как основную.

"Требуется время, чтобы взломать дверь, и это создает шум. Ничего подобного не было, потому что Ребенок пил чай, и в этот момент очень быстро появились трое нападавших, двое из которых сразу бросились бить его, а третий - Баландина", - сказал Мартиньш Криекис.