Чт, 24.09.2020
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
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Адвокат Марии Колесниковой задержана
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Мария Колесникова

ФОТО: Reuters / Scanpix

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана в Минске за совершение административного правонарушения, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что Людмила Казак перестала выходить на связь днем 24 сентября. Адвокат также не явилась в суд. Муж Людмилы Казак подает заявление о похищении человека.

Напомним, о задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту "публичных призывов к захвату власти". Мария Колесникова остается под стражей до 8 ноября - Минский суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения.

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