Адвокат Марии Колесниковой задержана

Ранее сообщалось, что Людмила Казак перестала выходить на связь днем 24 сентября. Адвокат также не явилась в суд. Муж Людмилы Казак подает заявление о похищении человека.

Напомним, о задержании Колесниковой стало известно 8 сентября. Ранее Следственный комитет завел уголовное дело по факту "публичных призывов к захвату власти". Мария Колесникова остается под стражей до 8 ноября - Минский суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения.