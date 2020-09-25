Офтальмолог рассказал, как, зачем и кому нужно защищать глаза от солнца

Когда солнце наиболее опасно и как правильно защитить глаза, рассказывает врач-офтальмолог Андрей Соломатин.

Солнечный луч имеет несколько спектров: инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучения. Самое опасное для зрения - ультрафиолетовое излучение (УФ). Его воздействие на глаза имеет накопительный характер, и не сразу проявляется в виде снижения остроты зрения, пленки перед глазами и других симптомов. Изменения, происходящие в органах зрения под влиянием УФ, могут оставаться незаметными в течение многих лет.

Развитие глазных заболеваний и патологий структуры глаза начинается, когда накопилась определенная доза.

Когда солнечные лучи наиболее опасны

Многие пациенты удивляются, узнав, что защищать глаза от солнца нужно не только летом, но и осенью, осенью и весной. Вне зависимости от времени года, максимальная доза ультрафиолета попадает в глаза, когда солнце находится на уровне линии горизонта.

Для безопасности глаз, рекомендуется сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами в утреннее время и во второй половине дня.

Кто в группе риска

Наиболее уязвимы к солнечным лучам дети, пожилые люди, а также те, кто страдает офтальмологическими заболеваниями. Не рекомендуется находиться на солнце после травм глаз и в послеоперационный период, например, в первое время после операции по удалению катаракты или лазерной коррекции зрения.

Как защитить глаза

Сегодня солнцезащитные очки с УФ-фильтром - самый популярный способ защиты глаз от солнца. Рекомендуется выбирать очки, плотно прилегающие к лицу, так как

солнечные лучи, отражаясь от поверхностей (песка, почвы, асфальта, воды, снега), также попадают в глаза. Зимой солнце также опасно для глаз, так как снег способен отражать до 80% УФ-излучения. Кроме того, про очки не стоит забывать и в пасмурную погоду - облака пропускают до 90% УФ-лучей.

Цвет солнцезащитных линз также влияет на защитные свойства очков. Так, коричневые, серые и темно-зеленые линзы пропускают меньше лучей, чем желтые, голубые или розовые, даже при наличии одинаковой УФ-защиты.

Существует пять категорий светопропускания линз (от 0 до 4), где 0 - минимальная защита, а 4 - максимальная. Наивысший уровень защиты выбирают для альпинизма и пляжного отдыха, при этом в линзах этой категории запрещено водить автомобиль.

Главные критерии выбора линз для солнцезащитных очков - высокие оптические свойства и восприятие цветов без искажений. Материал линз может быть любой: стекло, пластик, поликарбонат, полиуретан нового поколения (NXT) или акрил.

Контактные линзы или очки?

Для тех, кто носит контактные линзы, есть возможность выбрать линзы с УФ-фильтром. Такие линзы блокируют 90-100% УФ-лучей, что гарантирует оптимальную защиту, в том числе от периферических лучей, попадающих в глаза под оправой солнцезащитных очков.

Контактные линзы с УФ-абсорберами соответствуют всем современным стандартам: нейтрализуют вредное излучение и обеспечивают защиту роговицы и более глубоких сред глаза. При этом они не могут заменить солнцезащитные очки полностью, так как остальные участки глаза - слизистая, веки и область вокруг них - также поглощают избыточный свет. Поэтому ношение контактных линз с УФ-фильтром следует сочетать с использованием солнцезащитных очков.

Альтернативный вариант - очки с фотохромными линзами, так называемые "хамелеоны". Они моментально затемняются при попадании солнечного света на их поверхность, а в помещении становятся прозрачными.

Скорая помощь для глаз после контакта с ультрафиолетом

Пребывая на солнце длительное время и не защищая глаза, можно получить ожог роговицы.

Ожог роговицы можно получить как от прямого попадания ультрафиолета, так и отраженного света (например, от снега в горах; такое состояние называется "снежной слепотой"). Ожог роговицы сопровождается неприятными симптомами: покраснение глаз, ощущение инородного тела в глазу, слезотечение и светобоязнь. Симптомы могут беспокоить несколько суток. В случае получения ожога рекомендуется как можно скорее обратиться к офтальмологу для диагностики и назначения лечения.

Ожог роговицы также можно получить, если в помещении включена УВ-бактерицидная лампа.

Для снятия неприятных ощущений и напряжения глаз после пребывания на солнце рекомендуется закапывать капли искусственной слезы 5 раз в день и делать успокаивающие компрессы из лекарственной ромашки или черного чая. Правильный сон также важен для обеспечения глазам полноценного отдыха и восстановления.