Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника

Как сообщает AFP, Ким назвал этот инцидент "постыдным делом" и извинился за "обман президента Муна и южнокорейцев".

Это первый случай за десять лет, когда силы Северной Кореи убили гражданина Южной Кореи, и произошедшее вызвало бурю возмущений в Южной Корее.

Министерство обороны Южной Кореи в четверг сообщило, что северокорейские вооруженные силы застрелили сотрудника департамента рыболовства Южной Кореи, пропавшего с патрульного корабля и попавшего в северокорейские воды.

Анализ оперативной информации южнокорейской армией показал, что "Северная Корея стреляла в гражданина Южной Кореи, который находился в Северном море, и кремировала его труп", - сказано в сообщении.

По версии южнокорейской разведки, северокорейский патруль обнаружил мужчину в спасательном жилете на следующий день, во вторник.

Сеул считает, что военные КНДР надели противогазы и допрашивали его на расстоянии, пока не поступил приказ убить его. Чиновник, как утверждает Сеул, был застрелен в воде, после чего его тело подожгли.

Минобороны Южной Кореи не исключает, что это могло быть сделано в рамках противокоронавирусных мер.

Погибшему было 47 лет, у него осталось двое детей.

В письме также излагается информация об инциденте, в частности, говорится, что в чиновника было произведено 10 выстрелов.

При этом Ким Чен Ын отметил, что северокорейские военные не сжигали тело убитого, а подожгли только "плавучий материал", на котором находился погибший.