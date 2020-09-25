"Скоро всю замену будем искать из народа. Можешь отличить Пурчик от Плявниеков? Будешь географом!"

Слышали, что в одной из рижских школ из-за нехватки педагогов математику преподает папа ученика? Ситуация, конечно, печальная, но мы вот сразу представили себе классического батю в трениках и со свернутой газетой вместо указки. После этих уроков ученики всё еще ничего не понимают в математике, но зато здорово расширяют свой словарный запас, начинают разбираться в футболе, устройстве мира и карбюраторах. А единственным мальчиком с хорошей оценкой, по счастливому совпадению, будет парень с отчеством "Валерыч".

Кстати, мы слышали, что если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически получает статус гимназии. Мда, на сегодняшний день в Риге только 6 гимназий, а по пятницам так вообще ни одной.

Вообще, история с нехваткой педагогов, конечно, интересная... Скоро всю замену будем искать из народа. Смотришь фильмы на иностранном языке без субтитров? Иди на учителя английского! Можешь отличить Пурчик от Плявниеков? Будешь географом!

А если серьезно, Батя-математик, если ты нас читаешь, респект тебе и спасибо за твое неравнодушие!

Тут новость из Вецмилгрависа пришла - воры пробрались в детский сад и украли конфеты. Вы думаете, это верх нелепости? Читайте дальше - один из грабителей на месте преступления обронил паспорт. Может, это была парочка ошалевших грибников, которые просто решили на всякий случай прошерстить детский шкафчик с грибочком на двери? А зачем им с собой паспорт? Видимо, сразу собирались бежать за границу после своего вероломного преступления: "Давай украдем комочки из манки и сухофрукты из компота... - Чувак, ты само зло!".

Грабители, похоже, возомнили себя 11 друзьями Оушена, а по факту оказались всего лишь двумя глупенькими сладкоежками.

Хотите интересную цифру? Тут один латвиец сдавал тест на коронавирус аж 28 раз! Этот настойчивый ипохондрик так сильно переживал за своё здоровье, что шёл на этот ужасный анализ снова и снова. Вы знаете, как этот анализ берут? Ватную палочку суют в нос настолько глубоко, что после этого уже на кобру можно не ходить. А тут 28 подходов! Может, там какие-то печати предлагают собирать, как в Нарвесене? Мол, сдай анализы 30 раз и получишь возможность сдать тест на IQ бесплатно.

Ну а мы, отдел маркетинга и бабьего лета Balticom, никак не нарадуемся теплой погоде за окном. Теперь мы ищем малейший повод слинять из офиса. То у нас телефон в помещении не ловит, то калькулятор на солнечных батарейках работает, то обед на природе вкуснее. Вчера мы поняли, что не можем никак отчёт закончить, потому что ручка не того цвета. Пришлось 3 магазина в поисках её обойти! Мы сперва думали, что получим нагоняй от начальника, а потом встретили его в Макдаке... видимо, ручка тоже не того цвета была.

А какой был ваш любимый предмет в школе? Обед не считается!

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и бабьего лета Balticom. Хотите высказаться? Пишите!