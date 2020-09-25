Увеличилось количество погибших в крушении военного самолета в Украине

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины. Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины ! Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 26 сентября 2020 г.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба (ранее сообщалось, что на борту было 28 человек, но одного курсанта в последний момент не допустили к полету). Катастрофа произошла при заходе самолета на посадку в городе Чугуев. Ан-26 упал на 530-м километре трассы Киев - Харьков недалеко от дороги и загорелся.

Из 27 находившихся на борту, 25 разбились в самолете. Два курсанта выпрыгнули из самолета на небольшой высоте - их госпитализировали с тяжелыми обширными ожогами. Один из выживших курсантов находится в состоянии средней тяжести, второй, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии умер в больнице - об этом стало известно утром 26 сентября.

По информации службы безопасности Украины, учебный полет начался в 18:50, а завершиться должен был в 22:50. В 20:38 командир экипажа сообщил об отказе левого двигателя. В 20:40 он запросил заход на посадку, а в 20:45 произошла авиакатастрофа. "Черные ящики" самолета уже найдены - они уцелели, но еще не извлечены из-под обломков.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим в катастрофе. В своем Telegram-канале он сообщил, что посетит Харьковскую область, и что обстоятельства трагедии будут расследоваться.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", - передает слова Владимира Зеленского РИА "Новости".

Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебное расследование по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Оно заявило, что рассматривает четыре возможные причины крушения самолета Ан-26, среди которых есть техническая неисправность и ошибка экипажа.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос со ссылкой на свои источники заявил, что причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа. Он сказал, что пилот мог принять дорогу, недалеко от которой упал самолет, за взлетно-посадочную полосу. Официального подтверждения этой версии нет.

Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr — РИА Новости (@rianru) September 25, 2020