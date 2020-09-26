Опасная тенденция: люди сознательно едят красный мухомор в поисках дурмана

Если более десяти лет назад за сезон грибами отравлялись до 60 человек, то сейчас, в последние годы, в медицинской помощи в среднем нуждаются около пяти человек. Люди стали лучше разбираться в грибах. Рост благосостояния также стал важной причиной, по которой для многих грибы перестали быть важным источником средств к существованию, а стали хобби. Отравление чаще всего вызывается случайно собранными ядовитыми грибами. Тошнота, рвота, диарея и боль в животе - самые легкие проявления.

"Зеленый мухомор вызывает повреждение печени и может привести к смерти. Есть грибы, которые вызывают почечную недостаточность на всю оставшуюся жизнь. Есть грибы, которые поражают нервную систему", - поясняет реаниматолог из клиники токсикологии и сепсиса Роберт Сташинскис.

Однако токсикологов беспокоит растущая тенденция - в рацион человека входит красный мухомор. Не потому, что его путают с красным подосиновиком, а специально собирают для того, чтобы вызвать опьянение. Красный мухомор - сильный галлюциноген.

"Это определенная тенденция последних пяти лет, и количество таких пациентов, безусловно, растет.

Красный мухомор вызывает состояние, подобное алкогольному опьянению, потому что действует на те же рецепторы", - отмечает Сташинскис.

Токсикологи рассказывают, что зачастую люди отправляются в лес, чтобы употребить красные мухоморы, а не несут их домой. Однако галлюциногенный эффект настолько силен, что они уже не могут выбраться из леса самостоятельно. Тогда приходится вызывать скорую.

Люди, у которых таким образом нарушено сознание, часто в результате воздействия мухомора падают в лесу, лежат в рвоте и моче, сообщает TV3.