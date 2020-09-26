В Минске проходит "репетиция инаугурации Тихановской". Задержания начались почти сразу

В субботу, 26 сентября возле Комаровского рынка в Минске началась традиционная акция "Женский марш" против непризнанного рядом стран президента Беларуси Александра Лукашенко. Сотрудники силовых структур практически сразу начали задерживать участниц акции, сообщают "Радио Свобода" и Onliner.
Нынешняя акция, по сообщению Telegram-канала Nexta Live, проходит под лозунгом "Народному президенту - достойная инаугурация".
Участниц марша призывают примкнуть к "репетиции инаугурации Светланы Тихановской", которая, по версии оппозиции, выиграла выборы.
Акция началась около 14:00 возле Комаровского рынка в Минске. Сотрудники милиции предупреждали участников митинга о том, что мероприятие несанкционировано. Девушки отвечали им "Вы нелигитимные!" и "Это наш город". Вскоре после начала акции сотрудники силовых структур без опознавательных знаков задержали около 10 женщин. Некоторых из них тянули за руки и за ноги.
Позже стало известно, что силовики задержали Нину Багинскую - 73-летнюю минчанку, давнюю участницу различных уличных акций, ставшей одним из символов нынешних протестов в Беларуси. Как сообщили читатели Onliner, женщину отпустили на соседней с маршем улице.
На акции оказались журналисты издания Russia Today. У участниц акции с ними вышел напряженный разговор:
Сообщается, что среди задержанных оказался и обычный покупатель с пакетами овощей с рынка.
Как сообщает Onliner, участники шествия снова приняли тактику "непредсказуемого шествия" - колонна внезапно развернулась и пошла в обратную сторону.
На данный момент марш продолжается.
Женские акции против Александра Лукашенко традиционно проходят в Минске по субботам. На предыдущем "женском марше" было задержано около 400 человек, большинство их них вскоре отпустили.
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