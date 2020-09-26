Сб, 26.09.2020
Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Провокация не удалась! Алексей Навальный
Алексей Навальный
3

В Минске проходит "репетиция инаугурации Тихановской". Задержания начались почти сразу

Женский марш в Минске.

ФОТО: STRINGER/EPA

В субботу, 26 сентября возле Комаровского рынка в Минске началась традиционная акция "Женский марш" против непризнанного рядом стран президента Беларуси Александра Лукашенко. Сотрудники силовых структур практически сразу начали задерживать участниц акции, сообщают "Радио Свобода" и Onliner.

Нынешняя акция, по сообщению Telegram-канала Nexta Live, проходит под лозунгом "Народному президенту - достойная инаугурация".

Участниц марша призывают примкнуть к "репетиции инаугурации Светланы Тихановской", которая, по версии оппозиции, выиграла выборы.

3

Акция началась около 14:00 возле Комаровского рынка в Минске. Сотрудники милиции предупреждали участников митинга о том, что мероприятие несанкционировано. Девушки отвечали им "Вы нелигитимные!" и "Это наш город". Вскоре после начала акции сотрудники силовых структур без опознавательных знаков задержали около 10 женщин. Некоторых из них тянули за руки и за ноги.

Позже стало известно, что силовики задержали Нину Багинскую - 73-летнюю минчанку, давнюю участницу различных уличных акций, ставшей одним из символов нынешних протестов в Беларуси. Как сообщили читатели Onliner, женщину отпустили на соседней с маршем улице.

На акции оказались журналисты издания Russia Today. У участниц акции с ними вышел напряженный разговор:

Сообщается, что среди задержанных оказался и обычный покупатель с пакетами овощей с рынка.

Как сообщает Onliner, участники шествия снова приняли тактику "непредсказуемого шествия" - колонна внезапно развернулась и пошла в обратную сторону.

На данный момент марш продолжается.

Женские акции против Александра Лукашенко традиционно проходят в Минске по субботам. На предыдущем "женском марше" было задержано около 400 человек, большинство их них вскоре отпустили.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back